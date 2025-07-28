Ανακοίνωση για τη συμπλοκή που σημειώθηκε σε παραδοσιακό πανηγύρι της Αμοργού, το βράδυ του Σαββάτου, μεταξύ φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών και παρευρισκομένων, εξέδωσαν οι τοπικές αρχές του νησιού.

Ο Δήμος Αμοργού αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Δήμος Αμοργού καταδικάζει απερίφραστα το μεμονωμένο δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Γιορτής της Ψημένης στα Κατάπολα και δυστυχώς έχει πάρει έκταση μέσα από δημοσιεύματα Μέσων Ενημέρωσης.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον πολιτισμό, στην παράδοση και στην κοινωνική συνοχή του νησιού μας.

Το πανηγύρι αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την πολιτιστική μας κληρονομιά, την ενότητα και τη φιλοξενία του τόπου μας.

Ο Δήμος Αμοργού βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ παράλληλα θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον.

Καλούμε τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας να διαφυλάξουμε μαζί τον πολιτισμό, την ασφάλεια και την αλληλεγγύη που μας ενώνουν».



