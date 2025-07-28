Σκηνές απείρου κάλλους διαδραματίστηκαν σε γνωστό πανηγύρι της Αμοργού το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο κόσμος πιάστηκε στα χέρια εξαιτίας της… Γάζας.

Στο πανηγύρι της Γιορτής της Ψημένης στα Κατάπολα Αμοργού, κάποιοι άνοιξαν παλαιστινιακές σημαίες φωνάζοντας «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και συνθήματα υπέρ της Γάζας και κατά του πολέμου, διακόπτοντας την εκδήλωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ξαφνικά κόπηκε και το ρεύμα.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η ένταση κορυφώθηκε όταν άτομα από την ομάδα των διαδηλωτών επιτέθηκαν φραστικά στους οργανοπαίκτες, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να πετούν αντικείμενα και να κάνουν προσβλητικές χειρονομίες.

Ο τραγουδιστής προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα και είπε από την πλευρά του «Λευτεριά στην Ελλάδα και την Κύπρο».

Τότε σύμφωνα με μαρτυρίες, του πέταξαν ένα μπουκάλι μπύρας, ακολούθησε λογομαχία με τον τραγουδιστή και μετά ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των παρευρισκόμενων με αποτέλεσμα το πανηγύρι να διακοπεί.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο νησί, με πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για την εισαγωγή βίαιων πρακτικών σε πολιτιστικές διοργανώσεις που επί χρόνια προβάλλουν την παράδοση και τη φιλοξενία της Αμοργού. Δεν έχει γίνει γνωστό αν κλήθηκαν οι αρχές ή αν έχουν κινηθεί διαδικασίες για την ταυτοποίηση των υπαιτίων.

Πηγή: skai.gr

