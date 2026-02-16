Τα «καυτά» ερωτήματα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού

Πολλά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, χτες το απόγευμα, μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού.

Απαντήσεις καλείται να δώσει το κλιμάκιο της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετέβη χτες το βράδυ στις φυλακές από την Αθήνα και διενεργεί προανάκριση παρουσία εισαγγελέα.

Τα ζητήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς είναι:

Πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές , που υποτίθεται ότι είναι από τις πλέον ασφαλείς.

, που υποτίθεται ότι είναι από τις πλέον ασφαλείς. Πώς βρέθηκαν στο αρχιφυλακείο μαζί με τον αρχιφύλακα δύο κρατούμενοι που φέρονται από τους πλέον «σκληρούς» και πως έφτασε στον ίδιο χώρο ο Παπαδάτος και μάλιστα οπλισμένος, όταν υποτίθεται ότι το γραφείο είναι ξεχωριστός χώρος και ασφαλισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο που συνέβη η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη από καταθέσεις και άλλες ανακριτικές μεθόδους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Τζον Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, εκδοχή η οποία εξετάζεται από την αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά στο πως βρέθηκαν όλοι αυτοί στο αρχιφυλακείο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συμβάν έγινε στις 18.45 το απόγευμα. Την ώρα εκείνη όλοι οι κρατούμενοι έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά τους.

Για να φτάσει κάποιος, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο Παπαδάτος, στο αρχιφυλακείο, έπρεπε να περάσει από τρεις δικλίδες ασφαλείας, δηλαδή τρεις πόρτες, τις οποίες μπορούν να ανοίξουν μόνο οι φύλακες. Αυτό σημαίνει, όπως λένε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ότι για να βρεθούν στο αρχειοφυλακείο τρεις βαρυποινίτες ο μόνος τρόπος είναι να τους έχει καλέσει ο αρχιφύλακας. Όλη αυτή η διαδρομή έχει και κάμερες, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στον χώρο που έγινε το έγκλημα δεν υπάρχουν κάμερες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο αρχιφύλακας τελούσε υπό παραίτηση, καθώς του είχε ζητηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, για «πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του», αλλά δεν είχε ακόμα οριστεί ο αντικαταστάτης του.

Όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και του εισαγγελέα.

Το συμβάν, πάντως, πέραν του ποινικού μέρους, έχει προβληματίσει έντονα την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στις φυλακές.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι καινούργια διαπίστωση, γιατί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, έχει ήδη εδώ και λίγο καιρό κινηθεί διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την ασφάλεια των φυλακών και ήδη έχει εγκριθεί κονδύλι 4.000.000 ευρώ, για αγορά μηχανημάτων και ηλεκτρονικών μέσων, για τους ελέγχους, προκειμένου να μην μπορούν να εισέρχονται στις φυλακές όπλα, διάφορα αντικείμενα και ναρκωτικά. Το θέμα βρίσκεται ήδη στη φάση του διαγωνισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

