Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη, ο Χρήστος Μαυρίκης ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στα Σπάτα, αφού πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Το θρίλερ ξεκίνησε στις 18:40 όταν ο 75χρονος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια κλείστηκε στην οικία του. Το περιστατικό έλαβε νέα τροπή, καθώς μέχρι τα μεσάνυχτα ο ύποπτος δεν είχε παραδοθεί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη και ειδικός διαπραγματευτής.

​Η έφοδος και το ανθρωποκυνηγητό στο οικόπεδο

Γύρω στις 00:10, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στην κατοικία του, ωστόσο ο γνωστός και ως «αρχικοριός» δεν βρέθηκε μέσα στον χώρο. Αμέσως ξεκίνησαν εξονυχιστικές έρευνες στο οικόπεδό του καθώς και σε κοντινές εκτάσεις της περιοχής για τον εντοπισμό του.

Τελικά, ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε να κρύβεται σε παρακείμενο οικόπεδο όπου είχε καταφύγει και συνελήφθη λίγο πριν από τις 12:30 τα μεσάνυχτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα μεγάλο κομβόι οχημάτων, μεταξύ αυτών και το αυτοκίνητο που μετέφερε τον συλληφθέντα, αναχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς ήταν καλά στην υγεία του, ανέφεραν αστυνομικές πηγές.

Το βαρύ ποινικό ιστορικό

Ο Χρήστος Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε καθεστώς περιορισμού κατ' οίκον, μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Στο παρελθόν, ο Μαυρίκης είχε καταδικαστεί για την πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ το 1989, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, το 1997.

