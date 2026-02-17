Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, με μια 36χρονη τραγουδίστρια γνωστού συγκροτήματος να προκαλεί ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά 5 οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της 36χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.