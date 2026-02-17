Μεγάλη αναστάστωση προκάλεσε ένας μεθυσμένος επιβάτης χθεσινοβραδινής πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά,και γι' αυτό τον λόγο συνελήφθη κατά την προσγείωση του αεροσκάφους στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Πρόκειται για έναν 57χρονο που, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορείται για παράβαση του αεροπορικού κώδικα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκειά πτήσης, ο 57χρονος παρενόχλησε σωματικά και λεκτικά επιβάτες αλλά και μέλη του πληρώματος, πετώντας μπουκάλια με νερό, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η ασφάλεια της πτήσης.

Ειδοποιήθηκε σχετικά η Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

