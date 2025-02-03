Λογαριασμός
Βόμβα τα ξημερώματα σε κτηνιατρείο στη Βάρη - Αναζητούνται οι δράστες - Βίντεο

Περίπου στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και στη συνέχεια έριξαν μέσα εκρηκτικό και εμπρηστικό μηχανισμό - Εξετάζεται το κίνητρο

nyxta

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα ένα κτηνιατρείο στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηνιατρείου στη συνέχεια έριξαν μέσα εκρηκτικό και εμπρηστικό μηχανισμό, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα στελεχών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά την οποία έσβησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ παράλληλα εξετάζεται το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΛΑΣ Βάρη Επίθεση εκρηκτικός μηχανισμός
