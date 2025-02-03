Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα ένα κτηνιατρείο στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηνιατρείου στη συνέχεια έριξαν μέσα εκρηκτικό και εμπρηστικό μηχανισμό, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα στελεχών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά την οποία έσβησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ παράλληλα εξετάζεται το κίνητρο πίσω από την επίθεση.

