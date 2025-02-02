Χωρίς εγκεφαλική λειτουργία ο 3χρονος στο Ηράκλειο - Ολοκληρώθηκαν τα τεστ

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των γιατρών για τον 3χρονο Άγγελο που υπέστη βάναυση κακοποίηση από την 26χρονη μητέρα του και τον σύντροφό της, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το παιδί υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που προβλέπονται βάσει πρωτοκόλλου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει εγκεφαλική λειτουργία.

Σύμφωνα με το διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Γιώργο Χαλκιαδάκη, τα τεστ δεν έδειξαν εγκεφαλική λειτουργία, οπότε το παιδί θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό.

Μάλιστα σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, για τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν σχετικά πρωτόκολλα τα οποία θα ακολουθηθούν τα επόμενα 24ωρα.

Οι γιατροί ήλπιζαν μόνο σε ένα θαύμα ωστόσο αυτό δεν ήρθε.

Το σοκαριστικό ιατροδικαστικό πόρισμα

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής (26.01.2025) σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μώλωπες, που είχαν γίνει και πριν τη συγκεκριμένη ημέρα, βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα αλλά και εγκαύματα.

Όπως αναφέρει το cretapost, διαπιστώθηκε πως μάλιστα πως κακοποίηση που δεχόταν το παιδί ήταν διαρκείας, με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα, ενώ κάποιες πληγές μάλλον είχαν προκληθεί στο σώμα του από τσιγάρο.

Πέραν από τους μώλωπες και τις γρατζουνιές, το παιδί είχε εγκαύματα (πιθανότατα από τσιγάρο) στα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο αλλά και τη γεννητική του περιοχή. Επίσης είχε και εσωτερικές κακώσεις, όπως θλάση στο συκώτι, είχε τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, ενώ είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, ως συνέπεια των βασανιστηρίων που υπέστη.

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φαίνεται ότι έγιναν την ημέρα του τραυματισμού. Ωστόσο, τα σημάδια που εντοπίστηκαν σε όλο το σώμα του παιδιού, δείχνουν την παρατεταμένη και βάναυση κακοποίησή του.

«Η εξέταση των άνω άκρων (η οποία δεν εδύνατο να είναι πλήρης) αποκαλύπτει διαφόρων ηλικιών (μικρούς και μεγαλύτερους) μώλωπες, (εντοπισμένους στην έξω κυρίως επιφάνεια αμφοτέρων των βραχιόνων και αντιβραχίων). Παρατηρείται ακόμη μεταξύ άλλων: κυκλοτερής παλαιότερη αλλοίωση – εσχάρα στην παλαιμιαία επιφάνεια, πιθανόν τσιγάρο) αλλά και υπονύχιο αιμάτωμα μεγάλου δακτύλου δεξιάς άκρας χειρός, πιο πρόσφατη εκδορά ραχιαίας επιφάνειας αριστεράς άκρας χειρός και επίσης πιο πρόσφατη εκδορά ραχιαίας επιφάνειας παράμεσου δακτύλου αριστεράς άκρας χειρός κα.», περιγράφεται χαρακτηριστικά στο ιατροδικαστικό πόρισμα.

Στον Κορυδαλλό, σε καθεστώς προστασίας οι κακοποιητές

Παράλληλα, έκτος Κρήτης μετήχθησαν, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, η 26χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφός της που κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την απολογία τους.

Οι δύο κακοποιητές μετήχθησαν με το πλοίο της γραμμής μέσω Χανίων για λογούς ασφάλειας και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού σε καθεστώς προστασίας.

Πηγή: skai.gr

