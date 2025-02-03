Πάτρα: Απολογείται σήμερα ο γιατρός που δεν άφηνε την άρρωστη γυναίκα του να πάει στο νοσοκομείο, ενώ σφάδαζε από τους πόνους

Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα ο πατρινός γιατρός για να απολογηθεί κατηγορούμενος για κακούργημα, καθώς εμπόδιζε την γυναίκα του να μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, καθώς κινδύνευε η ζωή της.

Ο 60χρονος γιατρός παράμεινε στα κρατητήρια από το Σάββατο οπότε και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα.

Όπως έγραψε το tempo24: Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή όταν ο 60χρονος γιατρός, λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων δεν επέτρεπε στην γυναίκα του να πάει στο νοσηλευτήριο, ώστε να μην χρειαστεί να κάνει μετάγγιση αίματος.

Ομως μετά από καταγγελία η Αστυνομία έφθασε στο σπίτι του ζευγαριού και μπαίνοντας μέσα οι αστυνομικοί είδαν την γυναίκα ξαπλωμένη και να υποφέρει από τους πόνους. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο (έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση και όπως έλεγαν οι γιατροί αν δεν γινόταν το χειρουργείο κινδύνευε η ζωή της).

Ο 60χρονος στη θέα των ενστόλων προέβαλε αντίσταση , ενώ προσπαθούσε να εμποδίσει και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να παραλάβει την άρρωστη, αλλά τελικά συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για «έκθεση σε κίνδυνο» και «άσκηση βίας κατά των αστυνομικών».

Μάλιστα το Σάββατο πέρασε την πόρτα του Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας δια της παραλείψεως, σε βαθμό κακουργήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, προχθές αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 31/01/2025, έπειτα από καταγγελία υπαλλήλων ιδρύματος και στο πλαίσιο προανάκρισης, αστυνομικοί του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, μετέβησαν σε οικία, όπου εντόπισαν μια γυναίκα, που αισθανόταν έντονη αδιαθεσία και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον τόπο του συμβάντος.

Στη συνέχεια ο σύζυγος της γυναίκας, επέστρεψε στην οικία και δεν επέτρεψε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει σε Νοσοκομείο της Πάτρας την σύζυγό του, ενώ εξύβρισε και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Η σύζυγος του κατηγορούμενου διακομίσθηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει νοσηλευόμενη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και κρατείται για να απολογηθεί στον Ανακριτή Πατρών.

Πηγή: skai.gr

