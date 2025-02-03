Σεισμοί Σαντορίνη: Βασικό θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ

Καθησυχαστικοί εμφανίζονται και οι Τούρκοι επιστήμονες για τους σεισμούς στη Σαντορίνη, συμπεραίνοντας, όπως οι Έλληνες συνάδελφοί τους, ότι «είναι μάλλον λόγω των ρηγμάτων» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Το θέμα μονοπωλεί τα τουρκικά ΜΜΕ και τον τουρκικό Τύπο σήμερα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, δηλώνει ο Μανώλης Κωστίδης.

«Σήμερα (σ.σ χθες) στο Αιγαίο σημειώθηκαν 200 σεισμοί. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό, έχουν γίνει πολλές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες και σε κάποια νησιά έκλεισαν τα σχολεία» δήλωσε η παρουσιάστρια του δικτύου Haber Global Ντιλαρά Σαγιάν.

«O σεισμός ουσιαστικά τώρα πήγε λίγο πιο ανατολικά. Αν είχε συμβεί μόνο γύρω από τη Σαντορίνη θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε πως είναι αποτέλεσμα των εκρήξεων του ηφαιστείου, που βρίσκεται δίπλα από τη Σαντορίνη. Όμως ενώ έχουμε 200 σεισμούς, κάποιοι από αυτούς πάνω από 4 Ρίχτερ, τους βλέπουμε μεταξύ της Αμοργού και της Σαντορίνης» σχολίασε ο καθηγητής του πανεπιστημίου Γιντίζ Σουκρού Ερσόι.

«Πράγματι κάποιες φορές σε τέτοιες περιοχές το κύμα των σεισμών ερμηνεύεται πως συμβαίνει λόγω του ηφαιστείου... Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση επικρατεί η άποψη πως αυτή η σεισμική δραστηριότητα έχει σχέση με τα ρήγματα, και όχι με το ηφαίστειο. Αλλά χρειάζεται κι άλλη παρακολούθηση» τόνισε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κωνσταντινούπολης Οκάν Τουγσιούζ.

«Είχαμε ένα μπαράζ με αυξημένο πλήθος και αυξημένα μεγέθη, που το απόγευμα φάνηκε να μειώθηκαν τα πλήθη, τόνισε την Κυριακή ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στις Κυκλάδες.

Εξήγησε πως παρατηρείται μετατόπιση των επικέντρων προς τα βόρεια-ανατολικά, δηλαδή προς την κατεύθυνση, όχι πολύ κοντά, στην Αμοργό και απομάκρυνση από τη Σαντορίνη. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας, δηλαδή, η σεισμική δραστηριότητα και κυρίως η έντονη φάση του τελευταίου 24ωρου εντοπίζεται αρκετά μακριά πλέον από τα νησιά και κατά συνέπεια δημιουργείται μία απόσταση ασφαλείας.

Έτσι, ακόμα και αν γίνει ισχυρότερος σεισμός να είναι δύσκολο να βλάψει αυτά τα νησιά.

