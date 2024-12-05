Συγκλονιστική εξομολόγηση για την απόφασή της να γίνει αστυνομικός, έκανε η εκπρόσωπος Κωνστανία Δημογλίδου, μιλώντας χθες βράδυ στον ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι οι δύο υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, ήταν καθοριστικές και για την ίδια.

Η γυναικοκτονία της Κικής Κούσουγλου που ήταν οικογενειακή της φίλη και η εξαφάνιση του μικρού Άλεξ, τη σημάδεψαν και την οδήγησαν στην απόφαση να γίνει αστυνομικός, όταν έκλεισε τα 18 της χρόνια.

«Μου δημιουργήθηκε η αίσθηση της απονομής δικαιοσύνης γιατί περιμέναμε τη δικαίωση των θυμάτων» είπε η κ. Δημογλίδου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Όπως είπε, μάλιστα, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ «την αγαπώ την αστυνομία, δεν το μετανιώνω. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήταν η πρώτη μου επιλογή».

Η 20χρονη Κική Κούσουγλου που στραγγαλίστηκε από τον φίλο της όταν του είπε να χωρίσουν

Για την υπόθεση του αστυνομικού της βουλής, κ. Δημογλίδου, εξέφρασε τον προβληματισμό της διότι όπως είπε η γυναίκα του ήταν μέσα στην Αστυνομία και δεν μπόρεσε να καταγγείλει τον κακοποιητή. «Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τα θύματα κακοποίησης να κάνουν καταγγελία». είπε και πρόσθεσε ότι «Κανείς δεν μπορεί να κρίνει ένα θύμα για το πόσο έχει κακοποιηθεί για να μην μπορεί να μιλήσει», κατέληξε

