Νεκρός ανασύρθηκε ένας νεαρός άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή εντός της διώρυγας Κορίνθου το πρωί της Πέμπτης, 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν άνδρες της εταιρείας που πραγματοποιεί έργα στη Διώρυγα του Ισθμού, όταν εντόπισαν το πτώμα ενός άνδρα να επιπλέει στο νερό στο κανάλι του Ισθμού, κοντά στην Ποσειδωνία Κορίνθου. Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, όπου μετέβη στο σημείο και ανέσυρε το πτώμα του άνδρα.

H σορός μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου και ανήκει σε άνδρα ηλικίας 35-40 ετών, αγνώστων μέχρι τώρα στοιχείων.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.