Ως προς την υπόθεση της Αμαλιάδας με τον θάνατο των βρεφών, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ότι δεν έχει υπάρξει καμία καθυστέρηση. «Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις για τα 4 παιδιά υπάρχουν στις δικογραφίες που σχημάτισε η Αστυνομία. Αυτό που ψάχνουμε εμείς τώρα είναι να εξετάσουμε ταυτόχρονα και τις 5 υποθέσεις, για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια έστω και σε έναν θάνατο. Μέχρι στιγμής φυσικά δεν υπάρχει κατηγορούμενος σε αυτήν την υπόθεση, αναμένουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και την τελευταία ιατροδικαστική έκθεση και στη συνέχεια ίσως χρειαστεί κι ο ορισμός πραγματογνώμονα».

Παράλληλα, όπως ξεκαθάρισε, με δηλώσεις διαφόρων στα Μέσα ή ακόμη και καταθέσεις που δείχνουν συγκεκριμένα πρόσωπα τόσα χρόνια μετά τον θάνατο των παιδιών, δεν σημαίνει ότι μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάτι εναντίον κάποιου προσώπου.

«Ελπίζουμε ότι οι αστυνομικές αρχές θα έχουν στα χέρια τους τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις και ολοκληρωμένη την ιατροδικαστική έκθεση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, για να μπορέσουν οι αστυνομικοί να διαπιστώσουν αν θα οριστεί κάποιος επιστήμονας να δει συνολικά αυτές τις εκθέσεις και να κάνει την έρευνά του».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στον Εισαγγελέα ο 26χρονος που συνελήφθη για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους, καθώς συνελήφθη μετά από ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Αποτύπωμά του βρέθηκε στο εξωτερικό μέρος σακούλας όπου είχε βρεθεί ένα από τα δυο όπλα από το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας.

Πρόκειται συνολικά για την πέμπτη σύλληψη που κάνει η Αντιτρομοκρατική για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία είναι στενός φίλος με τον 31χρονο βασικό ύποπτο της υπόθεσης που ήδη έχει προφυλακιστεί. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί τη μοναδική δικαστική εκκρεμότητα για τον 26χρονο, καθώς σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να δικαστεί και για την επίθεση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, όταν μια ομάδα ατόμων είχε κρεμάσει μια ταμπέλα στον λαιμό του και τον είχαν φωτογραφήσει.

Αναφορικά με το αν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, η Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε πως δεν είναι λίγα τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές από το κατεστραμμένο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. «Όσο γίνεται εξερεύνηση, προκύπτουν νέα στοιχεία, ενημερώνονται οι εισαγγελικές αρχές κια προκύπτουν εντάλματα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα έχουμε διαρκώς εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, ούτε συλλήψεις», όπως είπε. «Όσο υπάρχουν εργαστηριακά δεδομένα και αποτελέσματα που συνδέουν άτομα με τον συγκεκριμένο χώρο, ενημερώνονται οι ανακριτικές αρχές και όπως βλέπετε υπάρχουν αποφάσεις για συλλήψεις».

Σε ερώτηση για το αν η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταλήξει για το πού προοριζόταν να γίνει η έκρηξη, η κ. Δημογλίδου απάντησε αρνητικά, καθώς μέχρι στιγμής από την επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων και των τεκμηρίων που βρέθηκαν στις έρευνες στους χώρους, δεν έχει διαπιστωθεί ποιος θα ήταν ο στόχος αυτών των ανθρώπων, ούτε αν θα ήταν πολιτικός ή υπηρεσιακός.

