Στο 9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το γ' τρίμηνο εφέτος, από 10,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και 9,8% το β' τρίμηνο του 2024. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 428.424 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 16,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Με τους μακροχρόνια ανέργους να ανέρχονται σε 242.000 άτομα.

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται σε 11,5% και στους άνδρες σε 7%.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ηλικίες 15- 19 ετών (19%), 25- 29 ετών (16,1%) και 20- 24 ετών (15%). Ακολουθούν οι ηλικίες 30- 44 ετών (9,3%), 45- 64 ετών (6,8%) και 64 ετών και άνω (5,6%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (12,7%), η Κεντρική Μακεδονία (12,3%) και η Δυτική Μακεδονία (11,1%). Ακολουθούν, η Ήπειρος (10,6%), η Θεσσαλία (9,8%), η Δυτική Ελλάδα (8,9%), η Αττική (8,4%), η Στερεά Ελλάδα (7,8%), οι Ιόνιοι Νήσοι (7,2%), η Πελοπόννησος (7%), το Βόρειο Αιγαίο (5,6%), η Κρήτη (5,1%) και το Νότιο Αιγαίο (3,1%).

Από τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι ο βασικός λόγος που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (30,1%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,6%.

Το ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 56,5%. H πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (55,3%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέρχεται σε 22,8%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 12,5%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.323.859 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (69,9%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (19,4%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 6,3%, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 10,8%, καταγράφοντας μείωση κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,2%) και οι επαγγελματίες (21,5%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (7,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους επαγγελματίες (4,6%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ειδικευμένους τεχνίτες και συναφή επαγγέλματα (4,6%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (8,7%).

Το 50,2% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (20,6%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (80,3%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 6,1% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 2,3% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο, και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και το 1,3% έχει παραπάνω από μία εργασία.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 4.263.142 άτομα. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.031.115 άτομα. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού, ηλικίας 15- 74 ετών, ή δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,1%), ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία εργασία τους (28,5%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (60,1%), ή επειδή η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (14,6%).

Το 93,2% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνει ότι δεν θέλουν να εργαστούν. Το 0,7% δηλώνει ότι αναζητεί εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 2,4% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

