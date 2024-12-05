Νέα στοιχεία και καταγγελίες για την συμπεριφορά του αστυνομικού της Βουλής που κατηγορείται για τον βιασμό των παιδιών του έρχονται στη δημοσιότητα, με έναν δάσκαλο από το σχολείο τους να μιλά για έναν άνθρωπο «τσαμπουκά», που μιλούσε άσχημα ακόμα και μπροστά σε καθηγητές στη σύζυγό του, η οποία επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο δάσκαλος, είχαν δείξει ενδιαφέρον από το σχολείο καθώς έβλεπαν τα παιδιά να έχουν περίεργη συμπεριφορά.

«Ενδιαφερθήκαμε όλοι οι διευθυντές και οι δάσκαλοι να καλέσουμε τους γονείς. Γιατί το παιδί είναι έτσι; Γιατί χτυπάει άλλα παιδιά; Γιατί λείπει από το σχολείο; Πάντα παίρναμε απαντήσεις οι οποίες είναι σαν αυτές που βλέπαμε στις φωτογραφίες: αγκαλίτσες και φιλάκια», αναφέρει ο εκπαιδευτικός χαρακτηριστικά και συνεχίζει στην περιγραφή του:

«Εγώ δεν μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι να δω τι γίνεται. Δεν τόλμησε κανένας να μιλήσει. Εμείς είχαμε τα κότσια και κάναμε την κίνηση και μιλήσαμε. Εμείς ακουστήκαμε; Το σχολείο και εμείς οι καθηγητές αυτό το πρόβλημα έχουμε».

Μάλιστα, αναφέρει πως είδαν ένα από τα παιδιά χτυπημένα, ζήτησαν εξηγήσεις από τους γονείς, οι οποίοι έλεγαν πως όλα ήταν καλά.

«Εμφανίστηκε το παιδί με σημάδι στο μάτι. Ρωτήσαμε τους γονείς, μας είπαν ότι χτύπησε στο ντουλάπι της κουζίνας. Εντάξει, τι να πούμε; Όχι; Εφόσον και οι δύο γονείς λένε αυτό, τι να πεις εσύ; Πώς θα το αποδείξω; Όταν ένα παιδί έρθει στο σχολείο με κάποιο σημάδι, είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε, και αν δούμε ότι το παιδί δεν μας πείθει ή δεν θέλει να μιλήσει, εκεί λοιπόν απευθυνόμαστε στους γονείς. Και από εκεί και πέρα παίρνουμε την απάντηση ότι το παιδί χτύπησε», περιγράφει.

Ο αστυνομικός ήταν «τσαμπουκάς και απόμακρος»

Αναφορικά με την απόπειρα αυτοκτονίας του ανηλίκου γιου της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να κακοποιήθηκε και από τους δύο του γονείς, ο δάσκαλος αναφέρει:

«Όταν μάθαμε για την πτώση του παιδιού από το μπαλκόνι, το μυαλό μας πήγε στο κακό. Ξέραμε ότι ο πατέρας είναι λιγάκι τσαμπουκάς, απόμακρος από τους άλλους γονείς, από όλους απόμακρος. Βλέπαμε τη γυναίκα που δεν μίλαγε. Με το ζόρι μία καλημέρα. Δεν ήταν χαμογελαστή. Βλέπαμε τα παιδιά κάπως στεναχωρημένα. Λες ίσως αυτό να 'ναι».

Μάλιστα, για την συμπεριφορά του αστυνομικού λέει πως: «Πολλές φορές ο πατέρας σε διάφορες συγκεντρώσεις, σε μια παρατήρηση του δασκάλου για το πώς πάει το παιδί, δεν μίλαγε στη γυναίκα του και πολύ ευγενικά, μπροστά στον καθηγητή. Την εξέθετε. Πάντα, της μίλαγε μ' ένα ύφος απαξιωτικό και η γυναίκα... τουμπεκιαζόταν. Έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν επιθετικός. Έριχνε το βάρος στη γυναίκα του ή δεν την άφηνε να μιλήσει. Ήταν αυτός ο "αρχηγός" και από εκεί και πέρα αυτός ο χαρακτήρας σού δίνει την εντύπωση ότι είναι αυταρχικός, επιθετικός και έβγαζε έναν τσαμπουκά το στυλάκι του», κατέληξε».

ΕΔΕ διέταξε το υπουργείο Παιδείας

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει ΕΔΕ για τη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί εάν τα παιδιά, εντός του σχολείου, εκδήλωσαν σημάδια κακοποίησης από το οικογενειακό περιβάλλον, και αν ναι, πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα από τους εκπαιδευτικούς.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΔΕ θα μπει επίσης και μία σχολική έκθεση που έγραψε ένα από τα παιδιά του αστυνομικού, στην οποία το ίδιο και συμμαθητές της τάξης του, κλήθηκαν να περιγράψουν ένα περιστατικό που τους συγκλόνισε.

