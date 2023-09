Δημιουργούνται Κινητές Μονάδες Παραλαβής Αιτήσεων Διαβατηρίων σε απομακρυσμένες περιοχές του εξωτερικού Ελλάδα 17:07, 26.09.2023 linkedin

«Οι Κινητές Μονάδες Παραλαβής Αιτήσεων Διαβατηρίων διευκολύνουν τη ζωή των Ελλήνων του εξωτερικού», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη - «Στόχος μας η εξυπηρέτηση των Ελλήνων και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη», ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών