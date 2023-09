Γυναίκα στο Βόλο δημιούργησε 76 ψεύτικα προφίλ στο instagram για να εκδικηθεί τον πρώην της Ελλάδα 08:15, 21.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δεν κατάφερε να διαχειριστεί την απόρριψη και δημιούργησε προφίλ με το όνομα και τις φωτογραφίες του πρώην της, διασύροντάς τον με συκοφαντίες