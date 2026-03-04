Δίκη Χρυσής Αυγής: Ένοχοι για εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Για δεύτερη φορά η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων υιοθέτησε ομόφωνα την πρωτόδικη απόφαση και έκρινε ενόχους την ηγεσία του κόμματος και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ έκρινε ενόχους και τους υπολοίπους 24 κατηγορούμενους ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Κατά περίπτωση κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα.

Η Μάγδα Φύσσα, συγκινημένη με την ανακοίνωση της ενοχής και σε δεύτερο βαθμό, αγκαλιάστηκε με συνηγόρους και άλλους υποστηρικτές. Περιχαρείς και οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής. Την ίδια στιγμή, Κασιδιάρης και Λαγός έδειχναν απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης.

Συγκεκριμένα:

Εγκληματική οργάνωση

Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης).

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος και ο πυρηνάρχης Νίκαιας.

Δολοφονία Παύλου Φύσσα



Ένοχος όπως και πρωτοδίκως για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρούπακιας. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνέργεια στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι 15 κατηγορούμενοι.

Επίθεση στους αλιεργάτες

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι 5 κατηγορούμενοι.

Η διαδικασία συνεχίζεται με αιτήματα της υπεράσπισης για την αναγνώριση και άλλων ελαφρυντικών.

Η ανακοίνωση της απόφασης έξω από το Εφετείο

Πηγή: skai.gr

