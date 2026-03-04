Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο δικαστικός αγώνας για την υπόθεση των εκταφών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας να καλείται πλέον να δώσει τη λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε συγγενείς και εισαγγελικές αρχές.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, μετά την πρόσφατη εισαγγελική παραγγελία για άμεσες εκταφές, έξι οικογένειες θυμάτων κατέθεσαν ενστάσεις, προσφεύγοντας κατά της διάταξης. Το κύριο σημείο τριβής εστιάζεται στην άρνηση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών να επιτρέψει την αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, επιμένοντας στη διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλειστικά εντός Ελλάδας.

Από τις αρχικά δέκα οικογένειες που είχαν αιτηθεί τη διαδικασία οι έξι οικογένειες συνεχίζουν τον δικαστικό αγώνα μέσω προσφυγών, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις οικογένειες απέσυραν τα αιτήματά τους, δηλώνοντας πως δεν επιθυμούν να προχωρήσουν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η σημερινή μέρα θεωρείται ορόσημο, καθώς αναμένεται η εισήγηση της εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Αν η πρόταση είναι απορριπτική ως προς το αίτημα των συγγενών για το εξωτερικό και το Συμβούλιο ευθυγραμμιστεί με την εισαγγελική άποψη, οι οικογένειες προειδοποιούν με καθολική ανάκληση των αιτημάτων εκταφής.

Με τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα στα Τέμπη, οι οικογένειες έχουν πλέον το δικαίωμα να προβούν αυτόνομα σε εκταφές. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν και η αποδεικτική αξία των ευρημάτων εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, οι συγγενείς θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τις εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις που ζητούν στα εργαστήρια της επιλογής τους.

