Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα, Τετάρτη σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στους εξής δρόμους: τα δύο ρεύματα της Πατησίων ανάμεσα στα Άνω και τα Κάτω Πατήσια, η λεωφόρος ΝΑΤΟ από την Περιφερειακή Αιγάλεω προς τον Ασπρόπυργο στο ύψος της χωματερής, τα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Θηβών από το Ίλιον προς το Περιστέρι, στις Λεωφ. Αγίων Αναργύρων - Δημοκρατίας - Φυλής - Κύπρου προς το σημείο συνάντησής τους στους Αγίους Αναργύρους, στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα και στις Λεωφ. Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.