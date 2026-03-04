Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», προς τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το αεροδρόμιο και όπως αναφέρει το ERTNews, οι ακυρώσεις πτήσεων που αφορούν αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς χώρες της περιοχής αναμένεται να φτάσουν τις 37 μέσα στο 24ωρο.

Οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις προς και από αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ιράκ

Ιράν

Ισραήλ

Κατάρ

Κουβέιτ

Μπαχρέιν

Συρία

Σε αρκετές από αυτές τις χώρες ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση πολλών διεθνών δρομολογίων.

Ακυρωμένες εμφανίζονται και πτήσεις προς το Ντουμπάι, ενώ ματαιώθηκαν και δρομολόγια προς το Τελ Αβίβ, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα πραγματοποιούνταν τις πρωινές ώρες. Σημειώνεται πως οι ακυρώσεις προς το Τελ Αβίβ αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9 Μαρτίου, ενώ για το Ντουμπάι ισχύουν μέχρι και αύριο.

Παράλληλα, πτήσεις προς το Άμπου Ντάμπι έχουν ματαιωθεί έως το Σάββατο.

Στον κατάλογο των ακυρώσεων περιλαμβάνεται επίσης πτήση προς τη Χάιφα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11:25.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι ακυρώσεις δρομολογίων προς:

Βαγδάτη

Βηρυτός

Επίσης, επηρεάζονται πτήσεις προς το Ριάντ και τη Τζέντα, παρότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένει ανοικτός.

