Με διαφορετικά συναισθήματα υποδέχθηκαν οι διάδικοι εντός της αίθουσας την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή, η οποία επιβεβαίωσε την ενοχή των 42 κατηγορούμενων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Η ηγετική ομάδα και προβεβλημένα στελέχη, όπως οι Μιχαλολιάκος, Παππάς, Κασιδιάρης, Λαγός, Παναγιώταρος, Γερμενής, Ματθαιόπουλος, κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, και για διεύθυνση της οργάνωσης.

Η Μάγδα Φύσσα, συγκινημένη με την ανακοίνωση της ενοχής και σε δεύτερο βαθμό, αγκαλιάστηκε με συνηγόρους και άλλους υποστηρικτές ενώ περιχαρείς ήταν και οι δικηγόροι πολιτικής αγωγής. Την ίδια στιγμή, Κασιδιάρης και Λαγός έδειχναν απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης.

«Φεύγω ανακουφισμένη»

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους πολίτες έξω από το Εφετείο, η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού Παύλου Φύσσα αφιέρωσε την νίκη «σε όλα τα θύματα του φασισμού, σε όλους όσους έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία».

«Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα για τελεσίδικα πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Φύσσα έκανε ακόμα λόγο για μία «ιστορική μέρα» και «μία μεγάλη νίκη της κοινωνίας».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο « όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μία δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα».

Κλείνοντας, η Μάγδα Φύσσα εξομολογήθηκε την προσωπική της ανάγκη να αφήσει πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αλληλεγγύης για τις άλλες μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δε θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου».

