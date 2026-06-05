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Δένδιας: Μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό

«Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της» ανέφερε ο υπ. Εθνικής Άμυνας στο X

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Δένδιας

Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποδέχθηκαν χθες στο ΚΕΝ Λαμίας τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι οποίες επέλεξαν να υπηρετήσουν την πατρίδα. Η κατάταξή τους είναι ένα μεγάλο βήμα στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον Στρατό των Πολιτών.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Τους ευχόμαστε καλή θητεία και κάθε επιτυχία στη νέα τους πορεία. Η επιλογή τους αποτελεί πράξη ευθύνης, προσφοράς και εμπιστοσύνης προς την πατρίδα και τους θεσμούς της», πρόσθεσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις γίνονται ακόμη πιο ισχυρές, όταν εκφράζουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νίκος Δένδιας γυναίκες στρατός
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