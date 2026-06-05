Η βουλευτής του Λιβάνου, Ναγιάτ Αούν Σαλίμπα, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι ενεργεί αντίθετα με τη βούληση της λιβανικής κυβέρνησης και του λαού, ακολουθώντας άμεσα τις εντολές του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρή απειλή κατά της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Μιλώντας στο Al Jazeera, η Σαλίμπα υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε δημόσια τη θέση της για τη συμφωνία και τις απευθείας διαπραγματεύσεις προτού ακόμη τοποθετηθεί η Χεζμπολάχ.

«Το Ιράν γνωστοποίησε την άποψή του για τη συμφωνία και τις απευθείας διαπραγματεύσεις πριν καν εκφραστεί η Χεζμπολάχ, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό δείχνει «τον βαθμό στον οποίο το Ιράν παρεμβαίνει και ουσιαστικά επιβάλλει αποφάσεις στη Χεζμπολάχ».

Η ίδια σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της υπέρ διαπραγματεύσεων που θα καθοδηγούνται από τους ίδιους τους Λιβανέζους.

«Η κυβέρνηση είπε ξεκάθαρα ότι θέλει διαπραγματεύσεις υπό λιβανική ηγεσία και να επιλεγεί η λιγότερο επιζήμια και λιγότερο δαπανηρή οδός. Γι’ αυτό και προχωρά σε απευθείας διαπραγματεύσεις», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ λειτουργεί ως «πληρεξούσιος του Ιράν», μεταφέροντας στο λιβανικό έδαφος την αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Αυτό που βλέπουμε είναι τη Χεζμπολάχ, ως αντιπρόσωπο του Ιράν, να μεταφέρει τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το ιρανικό έδαφος στον Λίβανο και να συνεχίζει να ενεργεί ενάντια στη βούληση της κυβέρνησης και του λιβανικού λαού», ανέφερε.

Η Σαλίμπα υπογράμμισε ακόμη ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην αποκατάσταση του πρωταγωνιστικού ρόλου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, καθώς και στην αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Όπως είπε, στόχος είναι να τεθεί η οργάνωση εκτός του νομικού πλαισίου και να τερματιστεί η ένοπλη παρουσία της.

«Οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη ολόκληρης της λιβανικής κοινωνίας και είναι σε θέση να αναλάβουν πλήρως τον ρόλο τους. Χρειάζονται όμως την απαραίτητη πολιτική βούληση και τους πόρους που έχουν συστηματικά αποδυναμωθεί τα προηγούμενα χρόνια», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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