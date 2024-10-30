Αποτέλεσμα πίεσης που ασκήθηκε από χέρι είναι οι εκδορές που εντοπίστηκαν στο πρόσωπο της Μαλένας, σύμφωνα με την εκτίμηση του επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Νίκου Καρακούκη, που κατέθεσε για δεύτερη μέρα στη δίκη ενώπιον του ΜΟΔ της μητέρας από την Πάτρα για τον θάνατο των δύο μικρότερων κοριτσιών της.

Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί από τον ιατροδικαστικό έλεγχο, παραπέμπουν σε ασφυξία που υπέστη η Μαλένα, εντός του Νοσοκομείου Παίδων, ενώ έδωσε απαντήσεις σχετικά με τις εκδορές που εμφανίζονται στο πρόσωπο του παιδιού.

«Είναι από πίεση, είναι εν ζωή γενόμενο, θα μπορούσε να προέλθει από χέρι, από παλάμη» είπε ο κ. Καρακούκης, απορρίπτοντας την εκδοχή να οφείλονται στην μάσκα της ΚΑΡΠΑ τα σημάδια.

Με απούσα την κατηγορουμένη από το εδώλιο, ο κ. Καρακούκης απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου αν θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί κατά την ΚΑΡΠΑ η Μαλένα, είπε: «Η μάσκα είναι από σιλικόνη και είναι και πιο πλατιά. Άρα ακόμη και αν υποθέσουμε ότι προκάλεσε τραύματα, αυτά δεν θα ήταν σε αυτά τα σημεία στο πρόσωπο του παιδιού».

Ο μάρτυρας κατέθεσε επιπλέον, πως όταν ξεκίνησε η ΚΑΡΠΑ «ήταν νεκρό το παιδί, ήταν νεκρό μισή ώρα πριν. Τι τραύμα να δημιουργηθεί; Δεν είχαμε κυκλοφορία αίματος, η καρδιά του παιδιού είχε σταματήσει, δεν υπήρχε τίποτα» ενώ τόνισε πως «οι εκδορές στη Μαλένα έχουν προκληθεί με γυμνά νύχια. Είναι κόκκινες, άρα είναι εν ζωή αντίδραση».

Ο ιατροδικαστής τόνισε πως ο ασφυκτικός θάνατος δεν αφήνει κακώσεις σε μικρά παιδιά καθώς δεν μπορούν να αντιδράσουν, όπως αντιδρά ένας ενήλικας.

Τέλος επανέλαβε ότι ως αιτία θανάτου της Μαλένας όχι μόνο δεν υφίσταται θέμα ηπατικής ανεπάρκειας, αλλά ούτε καν ζήτημα φλεγμονής. Ο κ. Καρακούκης εξήγησε πως ούτε ίκτερο στα μάτια εμφάνισε η Μαλένα, εύρημα το οποίο θα ήταν ενδεικτικό ηπατικής ανεπάρκειας, αλλά ούτε καν φλεγμονή, καθώς η όλη εικόνα της και οι εξετάσεις της πριν πεθάνει ήταν καλές: «Το είχαν ακροαστεί το παιδί και το είχαν εξετάσει. Δεν βρήκαν τίποτα… δεν είχε κανένα παθολογικό εύρημα, ούτε τοξικολογικό. Έχουμε όμως τα υπόλοιπα ευρήματα - συμφόρηση, κενωτοπιώδη εκφύλιση, κυάνωση και κακώσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία, συνδυαζόμενα, παραπέμπουν μόνο σε ασφυκτικό θάνατο» είπε, αποκλείοντας παθολογικά αίτια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

