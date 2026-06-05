Διεκόπη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη - Απορρίφθηκε η εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής κρίσης

Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη, ενώπιον του ΜΟΕ, του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικό Θεάτρου προσήλθε το πρωί στο Εφετείο μία ώρα πριν την έναρξη της δίκης. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν και οι τρεις άντρες, οι καταγγελίες των οποίων έφεραν ενώπιον της Δικαιοσύνης τον καλλιτέχνη.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή σε βάρος τριών ανηλίκων, κατά τον επίμαχο χρόνο, αγοριών.

Με την εκφώνηση του ονόματός του, ο κατηγορούμενος δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι άνεργος, διευκρινίζοντας στη συνέχεια πως το τελευταίο διάστημα «κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στα Αρχαία και στην Ιστορία ως φιλόλογος».

Ο Δ. Λιγνάδης, σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη αλλά και ως προς το ύψος της ποινής που επέβαλε το ΜΟΔ.

Σήμερα, με την έναρξη της διαδικασίας, η υπεράσπιση του καλλιτέχνη υπέβαλε ένσταση ζητώντας να κηρυχθεί απαράδεκτη η εισαγγελική έφεση.

Όπως είπαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου, «το κείμενο της έφεσης δεν καταδεικνύει καμία μα καμία νομική πλημμέλεια της πρωτόδικης απόφασης. Δεν αναπτύσσει νομική αντίκρουση στο σκεπτικό του δικαστηρίου και επιπλέον χρησιμοποιεί στοιχεία που δεν έχουν τεθεί υπόψη του κατηγορούμενου».

Η εισαγγελέας της έδρας, αποδεχόμενη τις αιτιάσεις της υπεράσπισης ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί το σκέλος που ζητά υψηλότερη ποινή.

«Η έφεση κατά της αθωωτικής θα πρέπει να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με παράθεση συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων και συλλογισμούς που αντικρούουν την αθωωτική κρίση. Η έφεση του εισαγγελέα μνημονεύει περιστατικά, αλλά δεν αντικρούει το σκεπτικό αθωωτικής κρίσης. Επομένως, να κηρυχθεί απαράδεκτη ως προς αυτό το σκέλος της η εισαγγελική έφεση, διαφορετικά το δικαστήριό σας θα υποπέσει σε υπέρβαση εξουσίας και αυτό συνιστά λόγο αναίρεσης. Το σκέλος της έφεσης ως προς το ύψος ποινής να γίνει δεκτό», ανέφερε η εισαγγελική λειτουργός.

Το δικαστήριον αφού έγινε η κλήρωση των ενόρκων, διέκοψε την συνεδρίασή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.