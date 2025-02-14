Δίκη μητέρας από την Πάτρα: Δεν σκότωσα κανένα από τα παιδιά μου

Της Έλενας Γαλάρη

Σε μια δίκαιη απόφαση ελπίζει η κατηγορούμενη από την Πάτρα, η οποία δικάζεται για τον θάνατο των παιδιών της Μαλένας και Ίριδας.

Κλείνοντας την πολυήμερη απολογία της, η κατηγορούμενη είπε στους δικαστές και ενόρκους ότι δεν είναι δολοφόνος και πως τα λάθη που έκανε στον γάμο της δεν έχουν την οποιαδήποτε σχέση με τα παιδιά της.

«Δεν θέλω να χάσω την πίστη μου στη Δικαιοσύνη, ελπίζω στη δίκαιη απόφασή σας. Δολοφόνος δεν είμαι, δεν σκότωσα κανένα από παιδιά μου. Εύχομαι κανείς σας, ούτε δικός σας άνθρωπος να βρεθεί στη θέση μου, όχι για παιδί έστω και για συγγενή. Σαν άνθρωπος μπορεί να έκανα λάθος γάμο, δεν ξέρουμε ποιον παντρευόμαστε, τι θα βγει στην πορεία… Όλοι κάνουμε λάθη, δεν έχει καμία σχέση με τα παιδιά μου. Είναι άλλο κομμάτι ο γάμος, άλλο κομμάτι τα παιδιά μας. Η οικογένεια μου έχει αντέξει πολλά. Η αδελφή μου είναι άνεργη, η μαμά μου έχει ένα χρόνο να πάει δουλειά, ο θείος μου θα πάει σεζόν, για να βγάλω εγώ τη φυλακή. Έχω δύο δικηγόρους αφανείς ήρωες, και θα είναι εδώ ο κ. Κούγιας για μένα να αγορεύσει με δύναμη ψυχής. Τους ευχαριστώ πολύ όλους και εσάς που με ακούσατε και ελπίζω να είναι δίκαιη απόφαση».

Λίγο πριν ολοκληρώσει την απολογία της, η κατηγορούμενη έφερε στη δικαστική αίθουσα μια κούκλα - μωρό για να περιγράψει τι συνέβη με την 6 μηνών κόρη της Ίριδα την ημέρα του θανάτου της, σχετικά με το πανάκι που βρέθηκε.

«Ειλικρινά σας μιλάω είναι βασανιστήριο. Από τα παιδιά μου δεν έχω ξαναδεί παιδικά παιχνίδια. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι ότι έχει τα μάτια της Ίριδας…. Αυτά τα παιδιά με κρατάνε. Και είπα ότι σήμερα δεν θα κλάψω, όπως δεν έκλαψα όταν είδα το πανάκι. Γιατί είπα ότι θέλω να το βουτήξω, και έσφιξα τα δόντια μου να μην το κάνω από σεβασμό» σχολίασε, ενώ στη συνέχεια έβαλε στο λαιμό της κούκλας το πανάκι, το οποίο ακουμπούσε στο στέρνο και στον ώμο του.

Πρόεδρος: «Δεν μένει όμως το πανάκι. Λόγω βαρύτητας πέφτει. Τώρα είναι διαφορετική εκδοχή… μου το έχετε βάλει κάτω από το χέρι για να στέκεται. Αυτό κρατάω; Ώμος, στέρνο, λαιμό και μαξιλαράκι. Αυτή την εκδοχή. Και ενώ η Δήμητρα με κάθε λεπτομέρεια θυμάται τα πάντα, παρ’ όλα αυτά το πανάκι δεν το βλέπει και ας έχει και σημάδια πάνω του. Και δεν το αντιλαμβάνεται όταν το πιάνει. Δεν τα βλέπει όλα αυτά η Δήμητρα».

Η κατηγορούμενη από την Πάτρα ισχυρίστηκε ότι «κάποιοι συσπείρωσαν τους μάρτυρες για να στήσουν εγκλήματα. Είναι άρρωστοι, δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Είναι επικίνδυνοι.»

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 27 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αγορεύσει η εισαγγελέας της έδρας.

