Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ για αυθαίρετα στη Μύκονο: Θα γκρεμιστούν όλα

«Πρέπει να ξέρουν όσοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στις αυθαιρεσίες στη Μύκονο ότι θα γκρεμιστούν όλα» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος στον ΣΚΑΪ, Θεόδωρος Σκυλακάκης, με αφορμή καταγγελίες για συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης στο νησί.

«Έχουμε δορυφορικές φωτογραφίες και τα εργαλεία να καταγράψουμε ακριβώς ό,τι έχει συμβεί» δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο νόμος που ψηφίστηκε πέρυσι δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να προχωρά άμεσα σε κατεδαφίσεις.

«Δεν θα φύγουν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος από τη Μύκονο, εάν δεν γκρεμιστούν τα αυθαίρετα, αρχίζοντας από αυτά που χτίστηκαν πιο πρόσφατα» υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης

Πηγή: skai.gr

