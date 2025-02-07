Πάτρα: Στον θάνατο της 6 μηνών κόρης της αναφέρθηκε η κατηγορουμένη μητέρα

Ελενα Γαλάρη

Με λυγμούς κατέθεσε στο δικαστήριο η κατηγορούμενη από την Πάτρα για τον θάνατο του 6 μηνών παιδιού της Ίριδας κατά την απολογία της ενώπιον του δικαστηρίου.

«Ήμουν στη κουζίνα και είχε αρχίσει να φτιάχνω φρουτόκρεμα», ανέφερε η κατηγορούμενη «όταν μπήκε στο δωμάτιο η αδελφή μου η Δήμητρα και είπε ‘το παιδί’. Την κράταγε και την είδα με τα χέρια τεντωμένα ....μού έπεσαν τα πράγματα από τα χέρια μου. Η Δήμητρα είχε πάρει το παιδί και της έκανε ΚΑΡΠΑ. Της είπα ΄θα κάνω εγώ, πάρε εσύ τηλέφωνο για ασθενοφόρο’.

Πρόεδρος: Για την Ίριδα υπάρχει κάτι σήμερα που να θεωρείτε ότι έχετε ευθύνη; Ξέρετε να κάνετε ΚΑΡΠΑ και μπαίνει στη κουζίνα η αδελφή σας σε κατάσταση πανικού αλλά κατεβάζει το μωρό και ξεκινάει και του κάνει ΚΑΡΠΑ. Το γεγονός ότι δεν τρέχετε να πάρετε τηλέφωνο το 166 εκείνη τη στιγμή είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί χρόνος και μάλιστα σε ένα δεύτερο θάνατο. Για αυτούς τους χρόνους λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη;

Κατηγορούμενη: Όχι. Λειτουργούσα μηχανικά, ήμουν χαμένη.

Πρόεδρος: Πείτε μας βήμα - βήμα τι κάνατε όταν επιστρέψατε στο σπίτι

Κατηγορούμενη: Πήγα στη κούνια και έκλαιγα …

Πρόεδρος: Το πανάκι πού ήταν;

Κατηγορούμενη: Πάνω στο στρώμα, ζαρωμένο, μου έκανε εντύπωση….

Πρόεδρος: Κλαίτε και έχετε λυγίσει και μου λέτε ότι σας τράβηξε τη προσοχή το πανάκι;

Κατηγορούμενη: Είχε ένα καφέ σκούρο χρώμα πάνω του.. Κοιτούσα την κούνια και έκλαιγα και είδα το πανάκι να έχει άλλο χρώμα και το πήρα. Ο πρώην σύζυγός μου ήταν δίπλα

Πρόεδρος: Τι σας είπε;

Κατηγορούμενη: Αναρωτήθηκε και αυτός τι είναι. Φώναξα τη Δήμητρα και την ρώτησα τι είναι αυτό. Μου απάντησε δεν ξέρω. Το πήρε ο πρώην σύζυγός μου από τα χέρια μου και το μύρισε και αυτό κολλούσε στα χέρια του, ήταν κάτι σαν σάλια. Δεν είχε αίμα σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα περίεργο καφέ χρώμα. Η Δήμητρα μου είπε ότι θα πήγαινε στο τμήμα.

Σε ερώτηση της προέδρου σχετικά με την σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, η κατηγορούμενη απάντησε : «Στο μυαλό μου είναι μόνο τα παιδιά . Μου φαίνεται πολύ κατινιά να αναλύω τα λάικ στο fb . Δεν με ενδιαφέρει γιατί ζήλεψε εμένα, με ενδιαφέρουν τα παιδιά μου, γι' αυτά λιώνω κάθε μέρα . Μπαίνω σε διαδικασία να απολογούμαι για πράγματα που δεν έχουν ουσία. Δέκα χρόνια ήμασταν μαζί, ανάθεμα την ώρα που τον παντρεύτηκα . Θέλω να μάθω από τι έφυγαν τα παιδιά μου. ».

