Την εξιχνίαση ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε τον Οκτώβριο του 2017 σε κοσμηματοπωλείο, σε περιοχή της Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, με λεία κοσμήματα και ρολόγια, αξίας άνω των 700.000 ευρώ, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Για εμπλοκή στην υπόθεση κατηγορείται ένας 45χρονος Έλληνας, ο οποίος κρατείται, καθώς διαπιστώθηκε ότι εις βάρος του εκκρεμεί απόφαση Δικαστηρίου, με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8,5 ετών για διακεκριμένες κλοπές και έκρηξη.

Κατά τη σύλληψή του εντοπίστηκαν σε δωμάτιο - «καβάντζα» που μίσθωνε ο ίδιος, στην περιοχή της Κασσάνδρας, διάφορα κοσμήματα, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, μανικετόκουμπα, μετρητά σε ευρώ και δολάρια, όπως επίσης 22 ναρκωτικά δισκία (χωρίς ιατρική συνταγή). Μέρος των παραπάνω κοσμημάτων - αξίας 300.000 ευρώ - προέκυψε ότι προέρχονται από τη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου προέκυψε ότι ο 45χρονος μαζί με δύο άγνωστους συνεργούς του, αφού εισήλθαν στο κοσμηματοπωλείο, ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλων τον υπάλληλο, και στη συνέχεια έσπασαν με βαριοπούλα τις προθήκες του καταστήματος, απ' όπου άρπαξαν τη λεία-"μαμούθ". Διέφυγαν με όχημα το οποίο έκαψαν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το σημείο της ληστείας για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών του όσο και για την εξακρίβωση της προέλευσης των κοσμημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη σύλληψη του 45χρονου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσίευε φωτογραφίες με τα κατασχεθέντα αντικείμενα καλώντας όσους πολίτες τα αναγνωρίζουν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου (2371442872 και 2371442873).

Πηγή: skai.gr

