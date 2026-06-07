Χιλιάδες πενθούντες συμμετείχαν σε σιωπηλή πορεία στη Γαλλία για μια 11χρονη μαθήτρια, της οποίας η δολοφονία προκάλεσε εκτεταμένη οργή όταν αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία είχε αποτύχει να ανακρίνει τον ύποπτο δολοφόνο για προηγούμενες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Οι γονείς του κοριτσιού, το οποίο κατονομάστηκε μόνο ως Λιάνα (Lyhanna), ηγήθηκαν της πορείας την Κυριακή στο χωριό Φλοράνς (Fleurance) στα νοτιοδυτικά, πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ποτέ ξανά». Οι περισσότεροι από όσους διαδήλωσαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, φορούσαν λευκά πουκάμισα ή μπλουζάκια, πολλά από τα οποία έφεραν ένα χαμογελαστό πορτρέτο του νεαρού θύματος.

🔴 Document Sud Radio



Après le meurtre de Lyhanna, une marche blanche a été organisée pour lui rendre hommage à Fleurance dans le Gers pic.twitter.com/ldY4PK6CIB — Sud Radio (@SudRadio) June 7, 2026

Η αποτυχία σύλληψης του υπόπτου

Η θλίψη συνοδεύτηκε από βαθύ σοκ και οργή. Η δολοφονία πυροδότησε μια έντονη εθνική συζήτηση σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις αποτυχίες του δικαστικού συστήματος της Γαλλίας, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο άνδρας που κρατείται σε σχέση με την εξαφάνιση και τη δολοφονία της Λιάνα βρισκόταν στο στόχαστρο της αστυνομίας από το 2017.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αναγνώρισε ότι υπήρξε μια «απαράδεκτη» αποτυχία στο νομικό σύστημα.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι αποκαλύφθηκαν αδυναμίες», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μαυροβούνιο την περασμένη εβδομάδα. «Δεν είναι θέμα πόρων αλλά ευθυνών, οι οποίες θα πρέπει να προσδιοριστούν μέσω επίσημης έρευνας».

Η Λιάνα εθεάθη για τελευταία φορά να επιβιβάζεται σε ένα γκρίζο αυτοκίνητο, το οποίο αναγνωρίστηκε ότι ανήκει στον Ζερόμ Μπαρελά, πατέρα δύο παιδιών και καθαριστή σχολείων, στο Φλοράνς του νομού Ζερς (Gers) στις 29 Μαΐου.

Το σώμα της βρέθηκε επτά ημέρες αργότερα σε ένα εγκαταλελειμμένο σιλό σιτηρών, 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εξαφανίστηκε. Ο Μπαρελά αρνήθηκε ότι τη σκότωσε, λέγοντας στην αστυνομία ότι την είχε αφήσει στην τοπική πισίνα. Μετά τη σύλληψή του, ανακαλύφθηκε ότι, τον περασμένο Αύγουστο, η μητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού είχε πάει στην αστυνομία για να καταγγείλει ότι είχε βιάσει την κόρη της σε αρκετές περιπτώσεις.

Η προκαταρκτική έρευνα, η οποία περιλάμβανε συνεντεύξεις με το θύμα, ψυχολογικές και ιατρικές εκθέσεις που επιβεβαίωναν ότι το παιδί έφερε τραύματα συμβατά με σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και λεπτομέρειες για προηγούμενες κατηγορίες εναντίον του Μπαρελά, στάλθηκε από την αστυνομία της κοντινής Τουλούζης στο γραφείο του εισαγγελέα στο Ος (Auch) τον Ιανουάριο, με την εντολή να ανακριθεί.

Ωστόσο, το γραφείο του εισαγγελέα φέρεται να μην άνοιξε τον φάκελο για αρκετές εβδομάδες και στη συνέχεια χρειάστηκε άλλες έξι εβδομάδες για να αναθέσει την υπόθεση σε αστυνομικούς. Ο Μπαρελά δεν είχε ακόμη προσεγγιστεί ούτε κληθεί για ανάκριση κατά τους τρεις μήνες πριν από την απαγωγή και τη δολοφονία της Λιάνα.

Έχουν επίσης εμφανιστεί και άλλες καταγγελίες. Τον Δεκέμβριο του 2017, μια μητέρα ανέφερε ότι η 17χρονη κόρη της είχε σχέση με τον Μπαρελά, αλλά η υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2018, αφού η κοπέλα δήλωσε ότι είχε συναινέσει. Στη Γαλλία, ένα 17χρονο άτομο θεωρείται ικανό να συναινέσει.

Το 2021, ο ύποπτος απολύθηκε από μια δουλειά καθαρισμού σε άλλο σχολείο λόγω φερόμενης απρεπούς συμπεριφοράς στο διαδίκτυο με μαθήτρια.

Τον Ιανουάριο του 2022, κατηγορήθηκε για τον βιασμό ενός επτάχρονου παιδιού στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η υπόθεση μεταφέρθηκε στον τοπικό εισαγγελέα, αλλά απορρίφθηκε το 2024 λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Η δημόσια εισαγγελέας της πόλης Ος του νομού Ζερς, Κλεμάνς Μεγιέρ (Clémence Meyer), δήλωσε ότι οι έρευνες, τόσο οι ιατρικές όσο και οι ψυχολογικές, δεν επέτρεψαν στην αστυνομία να επαληθεύσει την καταγγελία.

Μια επιπλέον κατηγορία για βιασμό κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν (Gérald Darmanin), δήλωσε ότι επί του παρόντος υπάρχει εκκρεμότητα 3 εκατομμυρίων αστυνομικών καταγγελιών, εκ των οποίων οι 70.000 αφορούν καταγγελίες για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση.

Ο Νταρμανέν, ο οποίος έδωσε εντολή στην αστυνομία πέρυσι να θέσει τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ως προτεραιότητα, δήλωσε ότι η κατάρρευση του νομικού συστήματος είναι «τρομακτική».

«Αποτύχαμε να δώσουμε συνέχεια στις καταγγελίες. Θα αναλάβω την πλήρη ευθύνη γι' αυτό. Είμαι εξοργισμένος με αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός στο κανάλι TF1.

Πηγή: skai.gr

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