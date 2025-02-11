Με δυσφορία αντιμετώπισε τις πολλές ερωτήσεις από την έδρα για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, η μητέρα των νεκρών παιδιών από την Πάτρα που απολογείται για έβδομη μέρα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

«Τελικά εγώ για τον Δασκαλάκη είμαι εδώ ή για την ασφυξία; Τα έχω δολοφονήσει αυτά τα παιδιά ή όχι; Για να ξέρω γιατί απολογούμαι. Γιατί αν απολογούμαι για τον Δασκαλάκη να σταματήσω τώρα. Είμαι μέχρι εδώ…» είπε η κατηγορουμένη, διερωτώμενη: «Είναι η δίκη των παιδιών. Γιατί κατηγορούμαι; Αν είμαι καλή μάνα;».

Η κατηγορουμένη, αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της Μάνο Δασκαλάκη, είπε πως «Ο άνθρωπος είναι νάρκισσος. Δεν θέλω άλλο. Θέλετε να μιλήσουμε για τις ασφυξίες των παιδιών, αν υπάρχουν ή όχι; Δεν μπορώ άλλο!». Συμπλήρωσε επίσης, πως «ήταν ένας γάμος τοξικός, λανθασμένος, δεν έπρεπε να γίνει».

Πρόεδρος: Μετά το θάνατο της Μαλένας εννοείτε;

Κατηγορούμενη: Ναι. Πριν υπήρχαν οι μικροκαυγάδες, αλλά μετά το θάνατο της Μαλένας… βασικά μετά τη σχέση που έκανε. Από εκεί άρχισε όλο και χειρότερο και μετά από την απώλεια της κόρης μου πήγε η κατρακύλα… αλλά όλο αυτό δεν έχει σχέση με το θάνατο της κόρης μου.

Πρόεδρος: Τα παιδιά σας τα στηρίξατε γενικά; Τα προτάξατε;

Κατηγορούμενη: Καλή μάνα μπορεί να μην ήμουν, αλλά όχι δολοφόνος. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν αγία, και μακάρι όλες οι μανάδες να είναι καλύτερες από εμένα…

Η Πισπιρίγκου επανήλθε στην αντιμετώπιση που είχε από τα Μέσα Ενημέρωσης και την τοπική κοινωνία της Πάτρας όταν ξεκίνησαν για τους θανάτους των τριών παιδιών της δημοσιεύματα. Περιγράφοντας εκείνη την περίοδο είπε:

«Με λένε Μήδεια. Όλη η Ελλάδα ασχολείται, όχι η Πάτρα μόνο. Δεν μπορώ να βγω ούτε στο περίπτερο. Δεν μπορώ να πάω στο νεκροταφείο. Δεν μπορώ να βγάλω ούτε τα νύχια μου, που έχασα το παιδί μου…

Μου προκάλεσε αγανάκτηση και νεύρα αυτό το κλίμα γιατί ξεκίνησε από δημοσιογραφική έρευνα, έτσι την είπαν, χωρίς λόγο… θέλω να μιλήσω για όλο αυτό που έχει στηθεί για εμένα. Είχα πίστη στη Δικαιοσύνη, αλλά έφυγε στην άλλη δίκη (για τον θάνατο της Τζωρτζίνας για τον οποίο καταδικάστηκε ισόβια). Βρέθηκα σε έναν κυκεώνα ξαφνικά, επειδή χάθηκαν τρία παιδιά στην οικογένεια, γιατί κάποιοι έλεγαν ότι υπάρχει στατιστικό παράδοξο. Και εγώ αναρωτιέμαι: τα δύο έφυγαν στο νοσοκομείο και στο άλλο ήταν η αδελφή μου και η 8χρονη κόρη μου. Που αν είναι δυνατόν η αδελφή μου να το κάλυπτε αυτό το πράγμα! Αρχίζει αυτό και ξαφνικά βγαίνουν, ταξίαρχοι αστυνομικοί, αναλυτές, δημοσιογράφοι που έρχονται στο σπίτι, υψηλόβαθμα στελέχη… ξαφνικά βλέπουμε 15-20 ξαδέλφια -που δεν έχουμε πάνω από 10- να μιλάνε με πλάτη, μάρτυρες με κουκούλες να λένε τα χειρότερα, συμμαθητές… δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που ζούσα εκείνη τη στιγμή…

Πρόεδρος: Ποιος το οργάνωσε όλο αυτό;

Κατηγορούμενη: Πραγματικά δεν έχω ιδέα.

Πρόεδρος: Επειδή έχουμε μια μεγάλη ποσότητα ανθρώπων που συντάχθηκε να μιλήσει… ποιος οργάνωσε όλο αυτόν τον κόσμο δημοσιογραφικά και εδώ;

Κατηγορούμενη: Εγώ έχω κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφων…

Εισαγγελέας: Πάντως για τρία χρόνια ήσασταν για την Πάτρα η χαροκαμένη μάνα. Οπότε δεν νομίζω να συνασπίστηκαν όλοι αυτοί για να σας κάνουν κακό.

