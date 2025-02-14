Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία κατείχε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στη χώρα μας, μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Η σύλληψή της κατηγορούμενης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου ύστερα από ανάλυση στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» ατόμων (profiling), κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, προερχόμενη από χώρα του εξωτερικού.

Η κατηγορούμενη, κατελήφθη να κατέχει συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού μικτού βάρους 26 κιλών και 400 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός δύο αποσκευών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 195 ευρώ και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.