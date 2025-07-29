Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο δράστης της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Ο 40χρονος που μαχαίρωσε την άτυχη κοπέλα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων κρίθηκε ομόφωνα ένοχος σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών.

Επιπλέον, το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και έναν μήνα για άλλες πράξεις καθώς και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.

Οι δικαστές, όπως εισηγήθηκε χθες η εισαγγελέας, δέχθηκαν ότι ο δράστης της δολοφονίας έξω από το Τμήμα Αγίων Αναργύρων, έδρασε έχοντας πλήρη επίγνωση του εγκλήματος που διέπραξε, αρνούμενο να αναγνωρίσει μειωμένο καταλογισμό.

«Κύριε κατηγορούμενε το δικαστήριο σας κηρύσσει ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών προς ίδια χρήση» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι χθες η εισαγγελέας της έδρας, πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του δράστη περί μειωμένου καταλογισμού.

«Ο κατηγορούμενος που επικαλείται μειωμένο καταλογισμό έπληξε μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα με μένος το σώμα της Κυριακής . Οκτώ δευτερόλεπτα…» ανέφερε η εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΔ Βασιλική Δημοπούλου.

Αναφερόμενη στην σχέση του δράστη με το θύμα με βάση «όσα αποδείχθηκαν στην δίκη», η κυρία Δημοπούλου έκανε λόγο για ένα «εμμονικό, χειριστικό άτομο» που κακοποιούσε την Κυριακή. «Είναι τόσο άρρωστος με την Κυριακή, παθολογικά άρρωστος όχι με την έννοια της ψυχικής νόσου. Έχει παθολογική ζήλια ή αγάπη... δεν ξέρω» τόνισε.

Κάνοντας λεπτομερή αναφορά σε όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες από το οικογενειακό περιβάλλον της Κυριακής, η εισαγγελέας χαρακτήρισε το θύμα «ένα ευγενικό καλοσυνάτο πλάσμα» που πήρε αγάπη και ηθικές αξίες από τους γονείς της. «Όλα αυτά μέχρι που γνώρισε τον κατηγορούμενο» ανέφερε και σε άλλο σημείο τόνισε πως αυτά τα χαρακτηριστικά της Κυριακής ήταν που την εμπόδιζαν να κατανοήσει τα κακοποιητικά στοιχεία του κατηγορούμενου.

«Επεδείκνυε εμμονική αρρωστημένη ζήλια επιδιώκοντας να την αποκόψει από το περιβάλλον της» είπε για τον 40χρονο, επισημαίνοντας πως ήθελε να την ελέγχει απόλυτα και γι'αυτό τής είχε χαρίσει smartwatch ώστε να ελέγχει τις κινήσεις της μέσω του GPS.

Για το αίτημα του κατηγορούμενου περί μειωμένου καταλογισμού η κυρία Δημοπούλου αφού περιέγραψε το πλαίσιο του νόμου, δικαστικές αποφάσεις και ψυχιατρικά δεδομένα κατέληξε πως ο κατηγορούμενος όσες φορές νοσηλεύτηκε ήταν εξαιτίας χρήσης ναρκωτικών και όχι λόγω «διπολικής διαταραχής, με υποτροπές και εξάρσεις σε συνδυασμό με την κατανάλωση ναρκωτικών» που του στέρησαν τη δυνατότητα αντίληψης του άδικου.

Από την πλευρά του ο 40χρονος κατηγορούμενος ρωτήθηκε κατά την απολογία του επίμονα από την πρόεδρο της έδρας για το βράδυ της δολοφονίας με τον ίδιο να απαντάει: «Δεν ξέρω γιατί την σκότωσα, προσπαθώ ακόμη να καταλάβω γιατί", είπε ο κατηγορούμενος, ενώ σε ερώτηση της Εισαγγελέως γιατί τη σκότωσε είπε: "Λυπάμαι για όσα έγιναν..Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα την άφηνα ήσυχη».

Πηγή: skai.gr

