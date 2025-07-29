Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, η Σοφία Σωτηροπούλου ορίζεται στη θέση της αναπληρώτριας προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αρμόδια για τον σιδηροδρομικό τομέα.

Η Σοφία Σωτηροπούλου διαθέτει πολυετή δικαστική εμπειρία. Κατά την περίοδο 1998-2004 υπηρέτησε ως Πρωτοδίκης στο Εμπορικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο εκδικάζονται, μεταξύ άλλων, διαφορές που άπτονται του δικαίου μεταφορών (εθνικών και διεθνών). Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι υποθέσεις όπως οι αξιώσεις αποζημιώσεων λόγω απώλειας ή φθοράς εμπορευμάτων που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, καθώς και αποζημιώσεις συνεπεία τραυματισμών ή θανάτων επιβατών σιδηροδρομικών αμαξοστοιχιών.

Κατά την περίοδο 2023-2025 υπηρέτησε ως Πρόεδρος Εφετών στο 14ο Ενοχικό Τμήμα του Εφετείου Αθηνών, το οποίο εξετάζει, μεταξύ άλλων, εφέσεις κατά αποφάσεων του Εμπορικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με σιδηροδρομικές μεταφορές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.