Συλλυπητήριο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον θάνατο του πρωταθλητή Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την απώλεια του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη την οποία ανάρτησε.

«Mε θλίψη πληροφορήθηκα την ξαφνική απώλεια του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη. Ενός κορυφαίου αθλητή της άρσης βαρών που εκπροσώπησε την πατρίδα μας με ήθος και υπερηφάνεια. Η σκέψη μας είναι στη σύζυγό του Βούλα Πατουλίδου, στον γιο τους και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους».

Πηγή: skai.gr

