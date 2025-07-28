Την ενοχή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του δράστη περί μειωμένου καταλογισμού.

«Ο κατηγορούμενος που επικαλείται μειωμένο καταλογισμό έπληξε μέσα σε οκτώ δευτερόλεπτα με μένος το σώμα της Κυριακής . Οκτώ δευτερόλεπτα…» ανέφερε η εισαγγελέας της Έδρας του ΜΟΔ Βασιλική Δημοπούλου.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και να αθωωθεί για χρήση ναρκωτικών.

Περιγράφοντας τα «δύο τελευταία λεπτά της ζωής της Κυριακής», όπως είπε χαρακτηριστικά, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε σε «σφόδρα, στοχευμένα χτυπήματα στο σώμα της Κυριακής» σε αντίθεση με «τα επιπόλαια» που προκάλεσε ο 40χρονος στον εαυτό του αφού τη σκότωσε έξω από το Τμήμα. «Το είχε σχεδιάσει» είπε.

«Τα χτυπήματα δεν ήταν τυχαία και σπασμωδικά. Ήταν στοχευμένα. Τα τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του είναι επιφανειακά. Γιατί αυτοτραυματίστηκε; Συνειδητοποιεί πως έχει σκοτώσει την Κυριακή. Ουδεμία πρόθεση είχε να αυτοκτονήσει. Αν ήθελε θα τα κατάφερνε. Θέλει είτε να τον λυπηθούμε είτε να δημιουργήσει άλλοθι με ψυχική νόσο».

Αναφερόμενη στην σχέση του δράστη με το θύμα με βάση «όσα αποδείχθηκαν στην δίκη», η κυρία Δημοπούλου έκανε λόγο για ένα «εμμονικό, χειριστικό άτομο» που κακοποιούσε την Κυριακή. «Είναι τόσο άρρωστος με την Κυριακή, παθολογικά άρρωστος όχι με την έννοια της ψυχικής νόσου. Έχει παθολογική ζήλια ή αγάπη... δεν ξέρω» τόνισε.

Κάνοντας λεπτομερή αναφορά σε όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες από το οικογενειακό περιβάλλον της Κυριακής, η εισαγγελέας χαρακτήρισε το θύμα «ένα ευγενικό καλοσυνάτο πλάσμα» που πήρε αγάπη και ηθικές αξίες από τους γονείς της. «Όλα αυτά μέχρι που γνώρισε τον κατηγορούμενο» ανέφερε και σε άλλο σημείο τόνισε πως αυτά τα χαρακτηριστικά της Κυριακής ήταν που την εμπόδιζαν να κατανοήσει τα κακοποιητικά στοιχεία του κατηγορούμενου.

«Επεδείκνυε εμμονική αρρωστημένη ζήλια επιδιώκοντας να την αποκόψει από το περιβάλλον της» είπε για τον 40χρονο, επισημαίνοντας πως ήθελε να την ελέγχει απόλυτα και γι'αυτό τής είχε χαρίσει smartwatch ώστε να ελέγχει τις κινήσεις της μέσω του GPS.

Επικαλούμενη την κατάθεση της θείας της Κυριακής, η εισαγγελέας χρησιμοποίησε ένα σημείο από την μαρτυρία της. «Η θεία της μας είπε ότι ο κατηγορούμενος κακοποιούσε ψυχολογικά την Κυριακή και ότι όταν μίλησε για αυτό στην ανιψιά της εκείνη της είχε πει πως είναι ερωτευμένη, "χάνομαι στην αγκαλιά του" της είχε πει. Η τραγική ειρωνεία είναι πως η Κυριακή την στιγμή που έπεφτε νεκρή είπε την λέξη "χάνομαι"…» σημείωσε η κυρία Δημοπούλου.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, η καμπή στη σχέση δράστη και θύματος είναι στα μέσα του 2022 οπότε ο κατηγορούμενος απολύθηκε από τη δουλειά του. Ξεκινά ένας κύκλος νοσηλειών αλλά και εντάσεων. «Η Κυριακή τον στηρίζει όμως στην πορεία κουράζεται να τον φροντίζει εις βάρος του εαυτού της…. "Ψυχή μου σ' αγαπάω όπως κουράστηκα... Καμία κοπέλα δεν θέλει να έχει κάποιον που σε πρώτη ευκαιρία βρίζει, σπάει, φωνάζει... Σε αγαπάω παραπάνω από οτιδήποτε άλλο στην ζωή μου" αναφέρει η Κυριακή σε ένα σημείωμα που είχε πάντα μαζί της» είπε η εισαγγελική λειτουργός η οποία λεπτομερώς ανέφερε την πορεία της Κυριακής από τον Φεβρουάριο του 2024 οπότε «αποφασίζει να χωρίσει λόγω της αλλοπρόσαλλης κακοποιητικής συμπεριφοράς του κατηγορούμενου» μέχρι το βράδυ της δολοφονίας. «Το κορίτσι βρίσκει σπίτι, θέλει να το φτιάξει και να μείνει μόνη της. Το βράδυ πριν την δολοφονία, στη συνάντηση που είχαν η Κυριακή τον ενημερώνει πως δεν θα υπάρξει επανασύνδεση» υπογράμμισε η εισαγγελέας η οποία περίγραψε όσα συνέβησαν μέχρι η 28χρονη να πέσει νεκρή.

Για το αίτημα του κατηγορούμενου περί μειωμένου καταλογισμού η κυρία Δημοπούλου αφού περιέγραψε το πλαίσιο του νόμου, δικαστικές αποφάσεις και ψυχιατρικά δεδομένα κατέληξε πως ο κατηγορούμενος όσες φορές νοσηλεύτηκε ήταν εξαιτίας χρήσης ναρκωτικών και όχι λόγω «διπολικής διαταραχής, με υποτροπές και εξάρσεις σε συνδυασμό με την κατανάλωση ναρκωτικών» που του στέρησαν τη δυνατότητα αντίληψης του άδικου.

«Από κανένα στοιχείο δεν αποδέχθηκε ότι κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος έπασχε από σοβαρή ψυχική νόσο που να μειώνει τον καταλογισμό. Καμιά ψυχική διαταραχή δεν οδήγησε στο έγκλημα. Ενήργησε μεθοδικά και με νηφαλιότητα. Οδήγησε από το Αιγάλεω στο σπίτι τής Κυριακής, που ήξερε τις κινήσεις της μέσω του GPS, όχι για να αυτοκτονήσει αλλά για να την σκοτώσει» είπε η εισαγγελέας. Τόνισε επίσης πως ο κατηγορούμενος «έχει τον απόλυτο έλεγχο κάθε πράξης του». «Κινείται γρήγορα... Δεν υπάρχει ένδειξη σύγχυσης ή αποπροσανατολισμού. Δεν είναι απόφαση της στιγμής. Το είχε σχεδιάσει» τόνισε χαρακτηρίζοντας το έγκλημα "έγκλημα πάθους" καθώς ο δράστης ζήλευε παθολογικά το γεγονός πως η Κυριακή μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτόν... «Τον χώρισε και μπορούσε να είναι καλά χωρίς αυτόν» είπε.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με αγορεύσεις και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου αύριο ή την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται κατά τη σημερινή του απολογία ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ο 40χρονος κατηγορούμενος επικαλέστηκε κενά μνήμης. Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε επίμονα από την πρόεδρο της έδρας για το βράδυ της δολοφονίας. «Δεν ξέρω γιατί την σκότωσα, προσπαθώ ακόμη να καταλάβω γιατί», είπε ο κατηγορούμενος, ενώ σε ερώτηση της Εισαγγελέως γιατί τη σκότωσε είπε: «Λυπάμαι για όσα έγιναν..Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα την άφηνα ήσυχη».

