Οι επιμέρους ιστορίες της τραγωδίας στο Μάτι ξετυλίχθηκαν και σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων όπου καταθέτουν θύματα της πύρινης κόλασης που κατέκαψε την περιοχή τον Ιούλιο του 2018.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν έξι μάρτυρες, συγγενείς ανθρώπων που δεν τα κατάφεραν να σωθούν από τη φωτιά και είτε απανθρακώθηκαν είτε πνίγηκαν στη θάλασσα που κατέφυγαν γεμάτοι εγκαύματα από το θερμικό φορτίο που τύλιξε το Μάτι.

Και από τις σημερινές καταθέσεις αναδείχθηκαν οι ευθύνες κυρίως της Πυροσβεστικής αλλά και της Αστυνομίας η οποία σύμφωνα με όσα ακούγονται στο δικαστήριο δημιούργησε μία ασφυκτική κατάσταση εντός του οικισμού, διοχετεύοντας όλα τα οχήματα στους δρόμους του Ματιού. Και σήμερα τονίστηκαν στο δικαστήριο «μοιραία λάθη», παντελής απουσία ενημέρωσης των πολιτών για την πορεία της φωτιάς και τις ασφαλείς οδούς διαφυγής αλλά και η πλήρης απουσία οποιασδήποτε βοήθειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι μάρτυρες, συγγενείς ανθρώπων που χάθηκαν στην προσπάθεια τους να διαφύγουν από την πύρινη κόλαση, αναφέρθηκαν στην ανυπαρξία ενημέρωσης αλλά και βοήθειας από την πλευρά των αρμόδιων φορέων.

«Μας πρόλαβε η φωτιά στα σκαλιά πριν την παραλία» κατέθεσε γυναίκα, κάτοικος στο Μάτι, που έχασε την 93χρονη μητέρα της στη θάλασσα, όπου για πολλές ώρες βρέθηκε στα ανοικτά μόνη και η κόρη της χωρίς βοήθεια ώσπου το βράδυ να την σώσουν Αιγύπτιοι ψαράδες.

«Ούρλιαζε το παιδί βοήθεια, αλλά η γιαγιά έφυγε στα χέρια της… προσπαθούσε να την κρατήσει στην επιφάνεια αλλά δεν μπόρεσε και πήγε στο βυθό. Τότε ξεκίνησε να κολυμπάει, αλλά δεν ήξερε προς τα πού έπρεπε να κολυμπήσει. Μέσα στη νύχτα πήγαινε προς Κέα και συμπτωματικά περνούσαν Αιγύπτιοι ψαράδες, τελείως τυχαία και με το φακό τη βρήκαν από τις φωνές της» ανέφερε η γυναίκα εξηγώντας ότι οι κρατικοί φορείς ήταν απόντες. Η μάρτυρας είπε πως στην παραλία «είδαμε το κοριτσάκι της οικογένειας Φύτρου να πηδάει στα βράχια γιατί δεν έβλεπε από τους καπνούς».

Στη δική του κατάθεση ο Κωνσταντίνος Τουρναβίτης που έχασε τον αδελφό του και την κουνιάδα του, ηθοποιό Χρύσα Σπηλιώτη, στο κτήμα Φράγκου, χαρακτήρισε «αδιανόητη» την απόφαση της Πυροσβεστικής να μεταφέρει δυνάμεις από την Ανατολική Αττική, «από μία δασική οικιστική περιοχή» και να τα διαθέσει στην Κινέττα . Η αδελφή του μάρτυρα, Μαρία Τουρναβίτη, είπε στην κατάθεση της πως η Πυροσβεστική έχει ρόλο και για περιπτώσεις εκκένωσης. «Στις μεγάλες φωτιές του 1997 στην Πεντέλη μπήκε πυροσβέστης στην αυλή και μας είπε "αφήνετε ανοιχτές αυλόπορτες, λάστιχα να φαίνονται και φεύγετε".. Στο Μάτι τίποτα».

Τη λάθος διαχείριση της κυκλοφορίας από την Αστυνομία, επισήμανε στην κατάθεση του ο μάρτυρας Στυλιανός Μάσχας που έχασε και τους δύο γονείς του στην φωτιά. «Δεν ήξεραν πώς να κατευθύνουν τον κόσμο και τον έστελναν μέσα στο Μάτι» είπε ο μάρτυρας ο οποίος τόνισε ότι οι αστυνομικοί «εμφανίστηκαν μετά την φωτιά. Μάζεψαν τη σπονδυλική στήλη της μητέρας μου και ένα κομμάτι του θώρακα του πατέρα μου. Αυτό έκαναν μόνο. Δεν υπήρχε κράτος, Αστυνομία, Πυροσβεστική. Καθόντουσαν στη Μαραθώνος και κάπνιζαν. Υπήρχαν άνθρωποι που έβλεπαν τα σπίτια τους εσωτερικά να καίγονται και αυτοί τα κοιτούσαν. Κανείς δεν νοιαζόταν για κανέναν…».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.