Δεν υπήρξε καμία έκρηξη ανεμογεννήτριας στη νότια Εύβοια, αναφέρει σε ανακοίνωση η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

Τονίζει συγκεκριμένα τα εξής:

«Την ώρα που η Νότια Εύβοια δοκιμαζόταν για ακόμη μια χρονιά από μία καταστροφική πυρκαγιά, εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο και στον Τύπο δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονταν σε δήθεν έκρηξη σε ανεμογεννήτρια. Σύμφωνα με αυτά, από τη (δήθεν) έκρηξη λίγο έλειψε να τραυματιστούν πυροσβέστες που επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή στο σημείο, ενώ στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αναρτήσεις που υπονοούσαν ότι η (δήθεν) έκρηξη της ανεμογεννήτριας υπήρξε η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς.

Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί: Ουδεμία ανεμογεννήτρια εξερράγη, ουδεμία ανεμογεννήτρια κάηκε, και ουδεμία σχέση υπήρξε ανάμεσα στις ανεμογεννήτριες της περιοχής και την πρόκληση της πυρκαγιάς ή τους ανθρώπους που έδιναν μάχη με τις φλόγες.

Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκαν από τα πυροσβεστικά οι δρόμοι που έχουν διανοιχθεί εντός του αιολικού πάρκου, προσφέροντας πρόσβαση σε κατά τα άλλα δύσβατα σημεία.

Λυπούμαστε βαθύτατα που τη στιγμή που οι κάτοικοι της Νότιας Εύβοιας, το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας, η τοπική αυτοδιοίκηση και εθελοντές -ανάμεσά τους και εργαζόμενοι στα αιολικά πάρκα της περιοχής- έδιναν μάχη να σβήσουν τη φωτιά, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να διασπείρουν και πάλι ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τις ανεμογεννήτριες».

