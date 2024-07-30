Εννέα νέοι αντιπρόεδροι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο

Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, προήχθησαν σε αντιπροέδρους δύο σύμβουλοι Επικρατείας και επτά αρεοπαγίτες.

Αναλυτικότερα, το υπουργικό συμβούλιο προήγαγε σε αντιπροέδρους του ΣτΕ, τους έως τώρα συμβούλους Άννα Καλογεροπούλου και Δημήτρη Εμμανουηλίδη.

Ακόμη, σε αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου προήχθησαν οι έως σήμερα αρεοπαγίτες Μαρουλιώ Δαβίου-Απέργη, Μαρία Κουφούδη, Αγάπη Τζουλιαδάκη, Αλεξάνδρα Αποστολάκη, Μαρία Σιμιτσή-Βετούλα, Αριστείδης Βαγγελάτος και Αναστασία Παπαδοπούλου.

Όπως έγινε γνωστό, οι επιλογές των νέων αντιπροέδρων έγιναν με βάση τα στοιχεία των ατομικών τους φακέλων, την εν γένει συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας, την επιστημονική συγκρότηση, την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τα διοικητικά προσόντα.

Οι νέοι αντιπρόεδροι πληρώνουν τις κενές θέσεις που προέκυψαν από την λήξη του δικαστικού έτους (30ή Ιουνίου 2024) και συγκέντρωσαν τις περισσότερες θετικές γνώμες σύμφωνα με το πρακτικό της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

