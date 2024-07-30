Ηράκλειο Κρήτης: Φωτιά σε γεωργική έκταση στον Δήμο Μινώα Πεδιάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, στις 4 μετά το μεσημέρι, με τις φλόγες να καίνε γεωργική έκταση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, υδροφόρες, ενώ η συνδρομή εναέριου μέσου που ζητήθηκε αρχικά, τελικά ακυρώθηκε με νεότερη εντολή.

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε σημείο μεταξύ των χωριών Κασσάνοι και Καραβάδω, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

