Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: Η κατάθεση του πατέρα του

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, ενώ ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας βόλεϊ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Δεκέμβριο του 2023.

Η σημερινή συνεδρίαση περιελάμβανε την κατάθεση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού, ο οποίος στην κατάθεσή του άλλοτε προσπαθούσε να συγκρατήσει τους λυγμούς του, όταν αναφερόταν στον γιο του, και άλλοτε την οργή του όταν αναφερόταν στους κατηγορούμενους, τους οποίους και χαρακτήρισε απάνθρωπους.

Αναφερόμενος στην επίθεση που δέχτηκε η διμοιρία, είπε ότι οι κατηγορούμενοι έδρασαν οργανωμένα. Συνόψισε πως πήραν πυρομαχικά από το «Καραϊσκάκη» και τα πήγαν κομβόι γιατί δε χωρούσαν σε ένα πορτμπαγκάζ.

«Ήθελαν εκείνη την ημέρα να σκοτώσουν όχι έναν, αλλά πολλούς», τόνισε με απόλυτη βεβαιότητα μιλώντας για διαπιστεύσεις που δίνονταν ανεξέλεγκτα, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«Αυτό το σωματείο δεν ήξερε ποιους έχει υπαλλήλους; Ότι είχε εγκληματίες; Αυτοί που πουλάνε εισιτήρια δε δούλευαν κάποιοι στο Δήμο Πειραιά; Δεν τους ήξεραν;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, ζήτησε στο τέλος της κατάθεσής του από τους δικαστές να αποδώσουν δικαιοσύνη.

Λίγη ώρα αργότερα ανέβηκε στο βήμα του μάρτυρα η αδερφή του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Κλαίγοντας, τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν.

Μαζεύτηκαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, οργανώθηκαν, πήγαν στο γήπεδο «Καραϊσκάκη» για να φτιάξουν μολότοφ.

Η δίκη συνεχίστηκε με κατάθεση αστυνομικού από τη διμοιρία που δέχτηκε επίθεση εκείνο το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.