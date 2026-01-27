Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακαριαία ανάφλεξη και έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, που προκάλεσε το θάνατο πέντε εργαζομένων, πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή προπανίου λόγω αστοχίας υλικού ή φθοράς σε συνδυασμό με αθέλητη πρόκληση σπινθήρα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος διεξάγει έρευνες υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της ολικής καταστροφής στον χώρο.

Ερευνάται το σενάριο ότι κάποια σπίθα, θερμή εστία ή άναμμα διακόπτη προκάλεσε την ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω σωληνώσεων με διαρροή, οδηγώντας σε έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

Η διαρροή προπανίου από πιθανή αστοχία υλικού ή φθοράς σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα υπό την έννοια κάποια αθέλητης πρόκλησης σπινθήρα είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο της ακαριαίας ανάφλεξης και έκρηξης που οδήγησε στον θάνατο τις 5 εργαζόμενες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προβαίνουν σε έρευνες κάτω από δύσκολες συνθήκες καθώς υπάρχει μια ολική καταστροφή. Ωστόσο, επιχειρούν να συλλέξουν στοιχεία που να οδηγούν στα αίτια της έκρηξης.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

Από τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση προκύπτει ότι η τελευταία μελέτη όσον αφορά τα συστήματα πυρασφάλειας αλλά και τα συστήματα διαρροής αερίου συντάχθηκε και κατατέθηκε ηλεκτρονικά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να συλλέξουν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της συγκεκριμένης μονάδας ώστε να φτιάξουν μια «εικονική μακέτα» του χώρου όπως ήταν πριν την καταστροφή του.

Επιπλέον, σήμερα το πρωί αναμενόταν να γίνει απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν προκειμένου να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία για την ανάδειξη των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης εργαζόμενης

Σημειώνεται πως σήμερα γράφτηκε ο επίλογος του τραγικού δυστυχήματος καθώς, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική, εντοπίστηκε η σορός και της πέμπτης εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της στη φωτιά.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο χώρο του εργοστασίου στα Τρίκαλα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 27, 2026

«Η πέμπτη σορός βρέθηκε κοντά στο σημείο που βρέθηκαν οι άλλες σοροί. Η ταυτοποίηση θα γίνει άμεσα. Θα πρέπει να πάνε τα ευρήματα για εξέταση DNA και από τον ιατροδικαστικό έλεγχο θα επιβεβαιώσουμε ποια γυναίκα είναι» ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Καταβούτας, αντιδήμαρχος της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Τρικκαίων.

Μητέρες που δούλευαν βράδυ για να φροντίζουν το πρωί τα παιδιά τους

Τα θύματα ήταν μητέρες που - όπως αναφέρουν οι συγγενείς- επέλεξαν να δουλεύουν στη βραδινή βάρδια στην μπισκοτοβιομηχανία, για να είναι μαζί με τα παιδιά τους τα πρωινά.

Οι πρώτες τέσσερις γυναίκες που ταυτοποιήθηκαν είναι, σύμφωνα με το trikalaola.gr, μια 42χρονη από τη Φιλύρα Τρικάλων, μητέρα δύο μικρών παιδιών, που εργαζόταν μόλις έξι μήνες στο εργοστάσιο και συμπλήρωνε το εισόδημά της ως κομμώτρια κατ’ οίκον.

Το δεύτερο θύμα είναι 45χρονη μητέρα ενός παιδιού, το τρίτο θύμα είναι 56χρονη από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών, και η τέταρτη σορός ανήκει σε 40χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Aντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων αναμένεται να πάει σήμερα στην εισαγγελία για να ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές να συμμετέχει και δικός τους πραγματογνώμονας, για να έχουν εικόνα για τις έρευνες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή, προκαλώντας ισχυρότατο ωστικό κύμα. Το αποτέλεσμα ήταν η ολική κατάρρευση της οροφής, του πατώματος και των πλευρικών τοιχωμάτων, ενώ ακολούθησε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα. Το εργοστάσιο ουσιαστικά άνοιξε στα δύο. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως σήμερα να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο EΡΤnews αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν σήμερα θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά. Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρίκαλα: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση και πορεία για τις πέντε νεκρές εργαζόμενες

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία πολιτών σε κεντρικούς δρόμους της πόλης των Τρικάλων, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε για σήμερα, Τρίτη, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλ. Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια πορεία για τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με σχετική ανακοίνωση είχε απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα» επισημαίνει σε νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία.

«Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη» υπογραμμίζεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες , ισόποση με τον μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες , έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

προς τις , ισόποση με , έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Μη νιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

για τα επλήγησαν για τη στήριξη των Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος» επισημαίνεται.

