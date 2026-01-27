Του Μάκη Συνοδινού

Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ έπεσαν 2 μέλη συμμορίας που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος καταστηματαρχών στη Δυτική Αττική.

Συγκεκριμένα οι δράστες επέλεγαν καταστήματα που λειτουργούσαν κατά τις νυχτερινές ώρες των οποίων γνώριζαν τους χώρους καθώς τα επισκέπτονταν ως πελάτες, είτε είχαν εργαστεί σε αυτά για μικρό χρονικό διάστημα. Καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες και μάσκες και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και «σήκωναν» τις εισπράξεις από τα ταμεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση ο ένας κατηγορούμενος τραυμάτισε με τη χρήση αεροβόλου όπλου με μεταλλικά σφαιρίδια την υπάλληλο περιπτέρου στο αυτί, χέρι, στόμα και δόντια.

Η δράση των θρασύτατων ληστών έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με αστυνομικές πήγες μέχρι έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 13 περιπτώσεις ληστείας, 2 περιπτώσεις κλοπής με διάρρηξη καταστημάτων και 2 περιπτώσεις κλοπής δικύκλου στις περιοχές Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Περιστερίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.