Με την κατάθεση φίλης της πρώτης καταγγέλλουσας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη συνεχίστηκε η δίκη του ηθοποιού στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Η μάρτυρας ήταν το πρώτο πρόσωπο με το οποίο συναντήθηκε η καταγγέλλουσα μετά τη φερόμενη πράξη της απόπειρας βιασμού.

"Πήγα και τη βρήκα πολύ αναστατωμένη, σε πανικό, πολύ συγχυσμένη. Είδα κάποιες κοκκινίλες στο λαιμό της, ήταν σε σοκ. Περπατήσαμε και φτάσαμε πλατεία Βικτωρίας. Κάτσαμε σε ένα παγκάκι και εκεί με κλάματα και λυγμούς μου ανακοίνωσε ότι ο κ. Φιλιππίδης αποπειράθηκε να τη βιάσει. Έκανε αρχικά μια αποσπασματική αφήγηση. Της έλεγα πες μου τι έγινε. Έκλαιγε. Μου είπε ότι σε έναν καναπέ στο καμαρίνι του της κατέβασε τα ρούχα και με τη βία προσπάθησε να διεισδύσει. Ότι πήγε να φύγει και χτύπησε σε ένα έπιπλο. Μου είπε ότι φώναζε βοήθεια και εκείνος της απάντησε ότι εδώ δεν υπάρχει κανένας να σε ακούσει και πως όταν βρέθηκε στην πόρτα εκείνος της είπε πως αν φύγει θα την καταστρέψει. Και πως μετά της άνοιξε την πόρτα ο κ. Φιλιππίδης και έφυγε".

Όπως κατέθεσε η μάρτυρας, δεν σκέφτηκαν να πάνε στην αστυνομία, κάτι για το οποίο έχουν μετανιώσει.

"Κι ενώ ήμασταν καμία ώρα μαζί στο παγκάκι τότε χτυπάει το τηλέφωνό της, είναι μήνυμα. Έψαξα εγώ την τσάντα της και βρήκα το κινητό. Είδα ότι το μήνυμα ήταν από τον κ. Φιλιππίδη. Εκείνη έπαθε πανικό και εγώ το ανοίγω και διαβάζω ένα αισχρό χυδαίο μήνυμα: "την επόμενη φορά δε θα μου ξεφύγεις, θέλω να μου ...."., έγραφε. Είναι δυνατόν; Ένας άνθρωπος σαν το κ. Φιλιππίδη να εκφράζεται έτσι; Τότε κατάλαβα ότι όλα όσα μου έλεγε είχαν συμβεί." .



Η φίλη της καταγγέλλουσας ανέφερε ότι όταν της είπε ότι θα συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη σε μια παράσταση το 2026, εκείνη της είπε να προσέχει.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 Ιανουαρίου

