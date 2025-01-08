Συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, χθες το βράδυ, Τρίτη 7 Ιανουαρίου, ύστερα από μεθοδικές ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ένας 47χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για συμμορία και απάτη κατ' εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας είχε ρόλο «εισπράκτορα» σε τηλεφωνικές απάτες, τις προηγούμενες ημέρες απέσπασε από δύο ηλικιωμένους στα Ιωάννινα 16.200 ευρώ με το πρόσχημα ότι συγγενικά τους πρόσωπα κρατούνται για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού σε τροχαίο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο αλλοδαπός δρούσε ως μέλος συμμορίας, η οποία είχε οργανωθεί με σκοπό τη συστηματική τέλεση τηλεφωνικών απατών.

Ειδικότερα, μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις, κυρίως σε ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους αστυνομικούς και απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να μη διωχθεί στενό συγγενικό τους πρόσωπο, λόγω δήθεν τραυματισμού ατόμου σε τροχαίο που είχε προκαλέσει, ενώ τα χρήματα θα παραλάμβανε, στη συνέχεια, από το σπίτι τους ο συλληφθείς.

Με αυτόν τον τρόπο, η συμμορία κατάφερε να εξαπατήσει στις 5 και στις 7 Ιανουαρίου μία 84χρονη και έναν 81χρονο, από τους οποίους απέσπασε συνολικά το ποσό των 16.200 ευρώ.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων κατόρθωσε να ταυτοποιήσει το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο δράστης και τελικά εντοπίστηκε να το οδηγεί ο ίδιος, χθες το απόγευμα στον Προμαχώνα Σερρών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου, κατά την προσπάθειά του να φύγει από την Ελλάδα μέσω των ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Ο 47χρονος προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, όπου αναγνωρίστηκε από τους παθόντες και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του και στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου βρέθηκαν συνολικά το ποσό των 10.300 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων για την ανακάλυψη της ταυτότητας των συνεργών του και τυχόν εμπλοκής τους σε παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

