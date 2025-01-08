Την κλοπή απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής ογκωδών αντικειμένων κατήγγειλε ο Δήμος Χανίων.

Το όχημα εκλάπη χθες τα ξημερώματα από τον σταθμό του Σόδυ και αργότερα βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το αμαξοστάσιο, στην περιοχή Κουμπελί. Το κλεμμένο όχημα εξετάστηκε από την Αστυνομία η οποία προσπαθεί να εντοπίσει τους δράστες. Από τον έλεγχο των υπευθύνων του αμαξοστασίου διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν ζημιές ή κλοπή αντικειμένων στο όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

