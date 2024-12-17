Της Έλενας Γαλάρη

Δεν θα υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα οι δικηγόροι των δυο γυναικών, οι οποίες έχουν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού το 2010 και το 2014.

Κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή επίθεση» που δέχτηκε η μάρτυρας από τον εισαγγελέα την ώρα που περιέγραφε το καταγγελλόμενο περιστατικό, ο δικηγόρος της Αλέξανδρος Μίντζιας είπε στους δικαστές:

«Πρωτοφανής επίθεση προς το θύμα από την εισαγγελική αρχή. Εμείς θεσμικά περιμέναμε από το δικαστήριό σας να παρέμβει, ωστόσο δεν το είδαμε. Οι ερωτήσεις εμπεριέχουν τους λόγους γιατί καμιά γυναίκα δεν θέλει να καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση» είπε ο κ. Μίντζιας με τον εισαγγελικό λειτουργό να σχολιάζει:

«Φρονώ ότι πρέπει να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Το τι αφορά τη Γαλλία είναι ότι η δίκη εκεί πήρε 4 μήνες και εδώ 1,5 χρόνο θα πάρει. Ήθελα να έχει το ψυχικό σθένος να μιλήσει η καταγγέλλουσα. Εδώ είναι κάτι πιο ελαφρύ, να μιλήσει και να πει» ανέφερε ο εισαγγελέας της έδρας, ενώ αναφερόμενος στις ερωτήσεις που έκανε στη μάρτυρα σχετικά με το εσώρουχό της είπε:

«Ο εισαγγελέας γνωρίζει πώς ρωτάει. Και τα κανάλια και τα πρωινάδικα και όλα αυτά που λένε για μένα για Siemens και άλλες αηδίες. Έγινε ξετίναγμα στον πρώτο βαθμό, όχι αναπαράσταση, και ορθώς» ανέφερε.

