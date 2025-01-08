Μέντα 88: Ένα αληθινά γιορτινό Μέντα party

Αποχαιρετήσαμε το 2024 μαζί με τον Μέντα 88 –σ’ ένα αληθινά γιορτινό ΜΕΝΤΑ PARTY– τραγουδήσαμε με μια φωνή, χορέψαμε και ονειρευτήκαμε για τη χρονιά που απλώνεται μπροστά μας!

Οικοδεσπότες της λαμπερής βραδιάς οι άνθρωποι του Μέντα 88 και καλεσμένοι οι ακροατές και φίλοι του σταθμού. Στον ρόλο του dj ο απολαυστικός Πάνος Μουζουράκης, οι αγαπημένοι ηθοποιοί Δημήτρης Γκοτσόπουλος και Πέτρος Λαγούτης και οι παρουσιάστριες ραδιοφωνικών εκπομπών του Μέντα 88 Βιβή Παπαστάθη και Βάσια Ρεντούμη.

Στον «Άγιο», στο γνωστό στέκι στο κέντρο της Αθήνας, η μεγάλη Μέντα παρέα μοιράστηκε μοναδικές στιγμές, ξεχωριστές μουσικές και ευχές από καρδιάς για το 2025.

Ραντεβού στα επόμενα! Μείνετε συντονισμένοι στις εκπομπές του Μέντα 88.

