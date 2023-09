Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: Ήθελε να σκοτώσει την Καρολάιν- Να κηρυχθεί ένοχος όπως και πρωτόδικα Ελλάδα 12:20, 28.09.2023 linkedin

Ο κατηγορούμενος απουσιάζει από το εδώλιο, καθώς τον περασμένο Ιούνιο κατά την διάρκεια της δίκης ενώπιον του ΜΟΕ, παραιτήθηκε της έφεσής του, ενώ παραίτηση δήλωσαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης που είχε ορίσει ο ίδιος